Dia do Sorvete é comemorado com promoções (e novidades) em várias lojas

Para comemorar, a rede Bacio di Latte vai doar R$ 1 a cada sorvete vendido no domingo (23) para a organização Médicos Sem Fronteiras. Na vitrine, a novidade fica por conta dos três sabores exclusivos de setembro: ‘Crema Laranjera e Calendola’, à base de creme de leite com flores e água de laranjeira, finalizado flores secas de calêndula; ‘Avocado Frutti Rossi’, que combina avocado com creme de leite e calda de frutas silvestres; e ‘Framboesa e Rosa’, opção vegana à base de água com mix de framboesa e água de rosas (R$ 12/R$ 17). R. Oscar Freire, 136, Jd. Paulista, 3062-0819. 10h/0h (sáb., até 1h).

A Davvero brinda a primavera e o Dia do Sorvete (23) com o novo sorbet de physalis (R$ 12/R$ 22; foto acima). Também vale conferir outros hits da loja como pistache, gianduia crocante, frutas vermelhas, limão-rosa, abacate, coco e manga. R. Pais de Araújo, 129, Itaim Bibi, 3881-6552. 11h30/22h (6ª e sáb., 11h30/23h).

A Dona Nuvem ficou famosa por servir sorvete na casquinha envolta por algodão-doce. No domingo (23), a loja colorida especializada em sorvete tipo soft lança uma casquinha com chocolate 70% cacau envolvendo a borda. Para decorar os sorvetes de baunilha ou chocolate, por exemplo, terá bolinhas de chocolate, granulado colorido, estrelinhas ou castanhas (R$ 5/R$ 18). R. Augusta, 1.524, lojas 12 e 15, Jd. Paulista, 3141-1856. 12h/19h30 (sáb., 12h/19h; dom., 14h/18h; fecha 2ª).

Somente no domingo (23), os clientes que pedirem um sorvete pequeno (R$ 14) vão receber a versão grande, na Gelateria Stuppendo. Entre os campeões de pedidos estão os sabores macadâmia, pistache, bem-casado e morango. R. Passo da Pátria, 790, V. Leopoldina, 3645-2672. 13h/21h (6ª e sáb., 14h/22h).

Para festejar, a Sorvetes Rochinha realiza neste domingo (23) o Festival do Coco, com a distribuição gratuita de uma bola de sorvete de massa de toda a linha tradicional de coco (coco branco, coco com abóbora, coco com doce de leite e coco branco zero adição de açúcar). Até 14/10, na compra de qualquer milk-shake (R$ 12/R$ 20,90), o cliente ganha outro com sabor coco, de 300 ml. O sorvete de massa custa R$ 79,90, o quilo. Praça Rochinha. Av. Pavão, 840, Moema, 3457-9000. 11h/21h.

Com cinco unidades na capital, a Da Pá Virada Gelateria Contemporânea também é uma boa pedida para comemorar o Dia do Sorvete. Nas lojas, mais de 160 sabores se revezam nas cubas. A novidade são os picolés, que podem ser mergulhados na calda de chocolate e depois passados em uma das três farofas doces (R$ 16; foto acima): de pistache, de amêndoas e de casquinha de baunilha feita na casa, triturada e misturada com leite em pó. R. Cardoso de Almeida, 1.021, Perdizes, 2157-1524. 11h30/21h.

Rede cearense, com lojas em diferentes capitais brasileiras, a San Paolo Gelato também comemora o Dia do Sorvete com desconto, neste domingo (23): na compra de dois produtos iguais, o segundo sai com 50% de desconto. Entre os sabores, estão pistache, cheesecake, chocolate e morango. Também há versões que agradam a paladares mais infantis, como leite Ninho, Danoninho, Kit Kat e Ovomaltine. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 2197-7800. 10h/23h.