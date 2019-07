Dia do Rock é celebrado com vários shows no fim de semana

6ª (12)

…And You Will Know Us by the Trail of Dead

Com 25 anos de carreira, a banda americana de rock alternativo interpreta músicas dos nove álbuns da carreira. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (12) e sáb. (13), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ana Cañas

Ela apresenta as músicas do disco ‘Todxs’ (2018), calcado no feminismo. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (12) e sáb. (13), 21h; dom. (14), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Anelis Assumpção

O título de seu terceiro álbum, ‘Taurina’ (2018), alude ao signo de Touro e aos significados sagrados e profanos atribuídos à vaca. Comidas e sabores diversos servem de base para as letras do disco. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (12), 23h. R$ 20/R$ 35. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Angela Ro Ro

Abrindo a 6ª edição do evento Todos os Gêneros: Mostra de Arte e Diversidade, a cantora e compositora apresenta o show ‘Pilotando o Piano – 40 Anos de Música’. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 6ª (12), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cacá Machado

O cantor e compositor apresenta seu segundo álbum, ‘Sibilina’, em que gravou parcerias com Clima, Romulo Fróes e Guilherme Wisnik. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (12), 20h. R$ 80/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

George Israel

Saxofonista do Kid Abelha, ele apresenta ‘O Baile do George’, com hits dancantes nacionais. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (12), 22h30. R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ivo Perelman e Matthew Shipp

O saxofonista brasileiro e o pianista americano apresentam temas do jazz contemporâneo, em show que celebra os 30 anos de carreira de Ivo. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (12), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sandra de Sá

Passando por soul, samba e funk, a cantora faz o show ‘Sandra de Sá & Elas, o Baile’, ao lado de Simone Malafaia e Nanda Fellyx. ‘Vale Tudo’ está no repertório. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (12) e sáb. (13), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sepultura

Tendo à frente Derrick Green (foto acima), o Sepultura antecipa a comemoração no show ‘Duas Trincas Concert’, com repertório especial. O grupo toca músicas de álbuns lançados entre 1989 e 1993 e de projetos recentes. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (12), 22h. R$ 99/R$ 199. Cc. e Cd.: todos.

O Terno

O trio formado por Tim Bernardes, Guilherme d’Almeida e Biel Basile apresenta o quarto disco, ‘atrás/além’. Sesc Vila Mariana. Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (12) e sáb. (13), 21h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Thiago Pethit

Ele faz show de lançamento de seu quarto álbum, ‘Mal dos Trópicos’. No disco, o artista imagina o herói grego Orfeu na São Paulo contemporânea. O grupo Ilú Obá de Min participa da apresentação. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (12), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Toquinho

Ao lado da cantora Camilla Faustino, ele interpreta músicas que marcaram mais de 50 anos de trajetória profissional. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (12), 22h (abertura, 20h30). R$ 160/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Wanda Sá e Roberto Menescal

Os amigos celebram 60 anos de bossa nova com clássicos do estilo, entre eles ‘O Barquinho’. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (12), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zeca Collares

Em show dedicado à música regional do Brasil, o violeiro convida Renato Teixeira. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (12), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (13)

…And You Will Know Us By the Trail of Dead

Leia mais acima

Ana Cañas

Leia mais acima

Banda Black Rio

Nome importante do soul brasileiro, a banda faz o show de lançamento do sétimo álbum, ‘O Som das Américas’. O trabalho aprofunda a pesquisa musical do grupo sobre os ritmos das Américas, especialmente os que têm herança africana. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (13), 22h30. R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Carne Doce

A banda apresenta o terceiro álbum da carreira, ‘Tônus’ (2018), repleto de influências do rock e da música eletrônica. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (13), 20h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cidade Negra

No show ‘Cidade Pelo Mundo’, o grupo que tem Toni Garrido à frente interpreta ‘Firmamento’ e outros sucessos. O grupo Alma Djem abre a noite. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (13), 22h. R$ 80/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dia do Rock

Marcelo D2 (foto acima), CPM22, Far From Alaska e o projeto Tamo Aí na Atividade – Celebração ao Charlie Brown Jr. dividem noite do Dia do Rock. Mike Muir, do Suicidal Tendencies, também participa. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (13), 21h30 (abertura, 21h). R$ 80 (1º lote). Cc. todos. Cd.: todos.

Fabiana Cozza

Acompanhada por Fi Maróstica (baixo) e uma dupla de percussionistas, a cantora interpreta canções sobre a mitologia africana iorubá. Sesc Ipiranga. Quintal. R. Bom Pastor, 822, 2215-8418. Sáb. (13), 16h. Grátis.

Geraldo Azevedo

Sucessos autorais e músicas de São João vão embalar o arraial do artista. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 3031-4143. Sáb. (13), 22h (abertura, 20h30). R$ 100/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Leo Jaime

No show ‘Dance Comigo’, o cantor relembra ‘A Fórmula do Amor’, ‘Conquistador Barato’ e outros sucessos da carreira. A bailarina Larissa Parison participa da apresentação. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (13), 22h. R$ 99/R$ 149. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sandra de Sá

Leia mais acima

O Terno

Leia mais acima

Semana Municipal do Rock

Na Praça da República, apresentam-se Angra (13h), Ira! (15h30), Marina Lima (17h30) e Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, tocando músicas da Legião Urbana (20h30). Os shows fazem parte da programação da Semana Municipal do Rock. Pça. da República, s/nº, República. Sáb. (13), 13h (abertura). Grátis.

Domingo (14)

Ana Cañas

Leia mais acima

Curumin

Celebrando diversas vertentes da música brasileira o cantor, compositor e multi-instrumentista convida Geovana, Anelis Assumpção, Saulo Duarte e Toinho Melodia. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (14), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sepultura

Depois do show em São Paulo hoje (12), a banda se apresenta em Guarulhos. Sesc Guarulhos. Ginásio. R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Dom. (14), 19h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

3ª (16)

Edu Falaschi

No show ‘Moonlight Celebration’, o ex-vocalista do Angra apresenta canções de várias fases da carreira ao lado do pianista Tiago Mineiro. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (16), 21h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (17)

Iara Rennó

Ela faz versão pocket do álbum ‘Macunaíma Ópera Tupi’ (2008), baseado em álbum de mesmo nome inspirado na obra clássica de Mário de Andrade. Curumin e Negravat participam da apresentação. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (17), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Lorenzo Thompson & Giba Byblos Band

Intérprete de blues, o americano estará no palco com a banda dando voz a clássicos do estilo. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (17), 22h (abertura, 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Luisa Sonza

Sensação do pop contemporâneo, a cantora faz show do primeiro álbum, ‘Pandora’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 4ª (17), 22h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Silva

Um dos principais nomes da música brasileira que surgiu nos últimos anos, ele faz o show ‘Silva Canta Marisa’, em que interpreta canções de Marisa Monte. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 4ª (17) e 5ª (18), 21h. R$ 40/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Thiago Trad & Moscote Ensemble

O percussionista lança o álbum ‘Moscote’, de estética experimental, com participação de Letieres Leite, da Orkestra Rumpilezz. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (17), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (18)

Criolo

Celebrando o centenário de nascimento de Nelson Gonçalves, Criolo relembra músicas de sucesso na voz dele, como ‘A Volta do Boêmio’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª (18), 19 e 20/7, 21h. R$ 12/R$ 40. Cc. e Cd.: todos.

Frejat

Em show de voz e violão, o ex-integrante do Barão Vermelho passeia pelos sucessos de sua carreira. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 5ª (18), 21h. R$ 90/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Riachão convida Martinho da Vila

No show ‘Se Deus Quiser Vou Chegar aos 100’, o compositor baiano de 98 anos é celebrado pelo grupo Bambas de Sampa e por Martinho. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (18) e 19/7, 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Silva

Leia mais acima

Especial

Goma-Laca

Show de lançamento do segundo álbum do projeto, ‘Cantos Populares do Brasil de Elsie Houston’, com temas incluídos no livro ‘Chants Populaires du Brésil’, da cantora e folclorista Elsie Houston. Lançada em 1930, a publicação reúne cirandas, chulas e temas do candomblé. Alessandra Leão, Pastoras do Rosário da Penha, Lívia Mattos, Marcelo Pretto e Siba participam do show. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (13), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Clássica

Grupo de Música Antiga do Festival

Obras de Bach e Telemann fazem parte do concerto do grupo, que tem Luis Otavio Santos como regente e integra o 50º Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (12), 20h30. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos. Auditório Claudio Santoro (814 lug). Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880, Alto da Boa Vista, Campos do Jordão, (12) 3662-2334. Sáb. (13), 20h30. R$ 50.

Jazz Sinfônica

Sob regência de Luís Gustavo Petri, a orquestra recebe o cantor e compositor Toquinho em concerto, com clássicos de sua carreira, que também integra o 50º Festival. Pça. do Capivari. Pça. São Benedito, V. Capivari, Campos do Jordão. Sáb. (13), 16h30. Grátis.