Dia de Cão: Júpiter, um dos mascotes do Divirta-se, visitou o Pet Park na Mooca

Faça frio ou faça calor, quem vive com um pet sabe: eles querem mesmo é sair para passear. E, desde maio, os cães paulistanos ganharam uma nova opção de lazer. Trata-se do Pet Park, localizado no estacionamento do Mooca Plaza Shopping.

O espaço é totalmente voltado à diversão canina, com 2 mil metros quadrados de área verde e aberta. No local, encontram-se diversos equipamentos para que cachorros, de qualquer porte ou raça, possam se exercitar e brincar livremente.

Há rampas, túneis, casinhas e obstáculos para salto – com níveis variados de dificuldade. Além disso, áreas de descanso e bebedouro, com água potável e filtrada, estão disponíveis.

Todo o mobiliário, inclusive as placas informativas, remetem à temática pet. Os bancos, por exemplo, têm formato de osso. É pura simpatia.

Para os tutores mais exigentes, o espaço conta com cerca alta e porta de segurança dupla. Assim, nem o cão mais fujão conseguirá escapar. Há ainda muitas lixeiras munidas de saquinhos plásticos (vale lembrar que todos os dejetos devem ser recolhidos).

Os ‘humanos’ também têm conforto garantido. Um deck coberto, equipado com mesas e bancos, dá a chance de comprar um lanche na praça de alimentação e comer ali, enquanto o peludo corre de um lado para o outro. Só é proibido deixá-lo sozinho. Mooca Plaza Shopping. Estacionamento (próximo ao acesso B). R. Capitão Pacheco e Chaves, 313, Mooca, 3548-4502. 10h/22h (dom. e fer., 12h/22h). Grátis.

Mais dicas:

Melhor Amigo Turma da Mônica

O espaço pet conta com uma piscina de bolinhas para cachorros de pequeno e grande porte, labirinto e feira de adoção, tudo instalado em uma área de 230 metros quadrados. Quitutes vendidos em food bikes completam a programação. Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. 6ª e dom., 14h/20h; sáb., 10h/20h. Grátis. Até 5/8.

Cãopira

Na área canina do Parque Villa-Lobos, o evento conta com feira de adoção de cães e gatos, espaço para avaliação dental pet, ‘pet groomer’ – cabeleireiros para cuidar dos pelos dos pets –, quadrilha pet e food trucks. Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Dom. (29), 10h/14h. Grátis.