Dia das Mães: uma seleção de restaurantes para o almoço de domingo

Confira uma seleção de restaurantes para comemorar o Dia das Mães em São Paulo.

+ O novo Barolo Trattoria é o endereço certo para quem prefere um ambiente mais formal. Filial da rede curitibana, o restaurante aposta, principalmente, nas massas, servidas em porções generosas. Para o almoço deste domingo, a sugestão é a lasanha à bolonhesa (foto acima), por R$ 112, que serve até três pessoas. Outra dica é o risoto de frutos do mar (R$ 128, para três). Ao som de saxofone ao vivo, as mães serão recebidas com uma taça de espumante. R. Padre João Manuel, 1.249, Cerqueira César, 3064-3406. Dom. (12), 12h/18h.

+ O Aizomê abre especialmente para o Dia das Mães, com reserva para dois horários: 12h ou 14h. O menu (R$ 190) da chef Telma Shiraishi será composto de seis etapas, com pratos como o ‘Sunomono de Vieira’, que traz a vieira na concha, mexilhões, pepino e algas ao molho de yuzu; tempurá de lula; e o ‘Tirashizushi’, arroz temperado e coberto por peixes do dia. Já o menu kids custará R$ 45. Al. Fernão Cardim, 39, Jd. Paulista, 3251-5157. Dom. (12), 12h/16h.

+ O requintado hotel Palácio Tangará conta com duas opções para a comemoração. Uma delas é o ‘Sunday Brunch’ (R$ 255), das 12h30 às 16h30, com pratos quentes, sobremesas e espumante. Já no restaurante Tangará Jean-Georges o menu em três tempos (R$ 380) leva a assinatura do chef Felipe Rodrigues, que vai preparar filé de salmão assado em crosta de trufas negras. Av. Deputado Laércio Corte, 1.501, Panamby, 4904-4040. Dom. (12), 12h30/16h30.

+ No topo do MAC USP e com um panorama privilegiado da cidade, o Vista também terá pratos especiais. O chef Marcelo Corrêa Bastos vai preparar receitas de sua mãe, como salada de grão-de-bico com bacalhau (R$ 29) e ossobuco com purê de batata (R$ 81). De sobremesa, ‘Manezinho Araújo’ (R$ 22), bananada com creme de confeiteiro e merengue. É possível reservar para 12h30 ou 16h. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2658-3188. Dom. (12), 12h/17h.

+ Sob o comando do português Eduardo de Castro, o restaurante Casa do Chef criou um menu especial (R$ 160). Para começar, tapa de salmão com brie e coquetel à base de vinho branco. De entrada, creme de cenoura com croutons de jamón ibérico. Entre as sugestões de prato, tem porco na brasa com purê de grão-de-bico, couve-de-bruxelas e batatas (foto acima). A refeição também inclui sobremesa, duas taças de vinho do Douro e um cálice de vinho do Porto. R. Mal. Hastimphilo de Moura, 233, V. Suzana, 2528-0175. Dom. (12), 12h/17h.

+ No Marakuthai, as mães serão recebidas com uma taça de Clericot e a sobremesa também ficará por conta da casa: creme de iogurte com frutas vermelhas ou bolo de chocolate com brigadeiro e sorvete de doce de leite. No cardápio, pedidas como o camarão na minimoranga (R$ 89), arroz jasmim, chips e farofa de dendê. Al. Lorena, 1.295, Jd. Paulista, 3062-7556. Dom. (12), 12h/17h.

+ Com ambiente dos mais agradáveis, o restaurante A Figueira Rubaiyat sugere, para o almoço de domingo, um prato para compartilhar: a ‘Paella Marinera’ (R$ 220), que serve duas pessoas. R. Haddock Lobo, 1.738, Jd. Paulista, 3087-1399. Dom. (12), 12h/23h.

+ O prato de camarões ao conhaque com ervas finas, acompanhado de risoto siciliano (R$ 98; foto acima), integra o menu de Dia das Mães do Attimo. Outra sugestão é o filé mignon com molho de cogumelos e trufa, servido com batata rústica (R$ 86). R. Diogo Jácome, 341, V. Nova Conceição, 5054-9999. Dom. (12), 12h30/17h.

+ A Casa Ravióli servirá uma nova sobremesa: panqueca com fatias de banana caramelizadas, doce de leite Rocca e sorvete de creme (R$ 15). Antes, a dica é o tortelli de ossobuco com molho de funghi (R$ 60). R. Joaquim Antunes, 197, Jd. Paulistano, 3082-3383. Dom. (12), 12h/17h.

+ Com mais de duas décadas na capital, o Cantaloup mantém o ambiente elegante e os pratos afinados. Para o almoço da data, criou um cardápio especial com opções à la carte. Entre as receitas, figuram a burrata com presunto de Parma e tomatinho (R$ 59; foto acima); o robalo com crosta de especiarias e aspargos verdes ao molho de yuzu (R$ 93); e o suflê de chocolate com doce de leite (R$ 33). R. Manuel Guedes, 474, Itaim Bibi, 3078-3445. Dom. (12), 12h/17h.

+ O salão amplo e uma simpática área externa fazem parte da acolhida no Cór. Para o almoço de domingo, a casa vai preparar caldeirada de frutos do mar – que leva peixe, polvo e lula, e vem acompanhada de arroz branco, farofa de dendê e vinagrete de banana-da-terra. O prato custa R$ 140 e serve duas pessoas. De sobremesa, uma das opções é o creme brulée de vinho do Porto (R$ 22). Pça. São Marcos, 825, Alto de Pinheiros, 3726-2908. Dom. (12), 12h30/17h30.

+ Além de hits do cardápio habitual, como o gnocchi de batata asterix com fonduta de queijo Cuesta Azul e cogumelos porcini (R$ 88), o chef Pier Paolo Picchi vai preparar receitas especiais para a comemoração no sofisticado Picchi. Na seleção, brandade de bacalhau com passata de pomodoro (R$ 61), como entrada, e stinco de cordeiro com polenta trufada (R$ 96), de prato principal. R. Oscar Freire, 533, Jd. Paulista, 3065-5560. Dom. (12), 12h/17h.

+ Novidade na Vila Mariana, o restaurante AE! propõe um menu fechado, com couvert, entrada, prato, sobremesa e taça de vinho, por R$ 120. Na seção de principais, há três opções de prato e três de acompanhamento. Um exemplo é a costela suína cozida em baixa temperatura ao molho de especiarias e melaço de cana. A doçura ficará por conta do mil-folhas com creme de amburana e frutas frescas (foto acima). R. Áurea, 285, V. Mariana, 3476-8521. Dom. (12), 12h/16h.

+ Galinhada ao som de sanfoneiro é a proposta do Arimbá para um Dia das Mães à moda caipira. Com ambiente simples e concorrido, o restaurante de Angelita Gonzaga serve bons pratos da cozinha brasileira. Receita da vez, a ‘Galinhada’ (R$ 43,50) da chef é feita com arroz de açafrão, galinha caipira, milho, abóbora, banana-da-terra e couve, e será servida também neste sábado (11). R. Ministro Ferreira Alves, 464, Pompeia, 3477-7063. Dom. (12), 12h/17h30.

+ O Kith 2º Andar abrirá excepcionalmente neste domingo. O cardápio (R$ 95; foto acima) inclui caipirinha de lichia com rosas, entrada, sobremesa e, como prato principal, dois espetinhos (carne, peixe, cogumelos ou galeto) e vários acompanhamentos – salada de batata e ovos; farofa de banana-da-terra; mandioca frita; e repolho roxo com azeite e limão. R. Bianchi Bertoldi, 168, 2º andar, Pinheiros, 3032-5220. Dom. (12), 12h/16h.

+ Nova casa da capital, o Charco estará aberto neste domingo (12). No menu, ovelha assada com purê de milho tostado e radiche (R$ 54). Em tempo: não dispense a sobremesa. R. Peixoto Gomide, 1.492, Cerqueira César, 3063-0360. Dom. (12), 13h/17h.

+ No Terraço Itália, o bufê terá antepastos, entradas, pratos e sobremesas (R$ 179, com bebidas não alcoólicas). Entre as receitas, camarão com pesto de manjericão. Av. Ipiranga, 344, 41º e 42º andares, Centro, 2189-2929. Dom. (12), 12h/16h.

+ O menu exclusivo do Antonietta Cucina terá ‘Lasagna Napoletana’ (R$ 58), feita na casa com molho de tomate, ricota, salame, almôndegas, muçarela, parmesão e manjericão. R. Mato Grosso, 412, Higienópolis, 3214-0079. Dom. (12), 12h/0h.

+ O espaguete com lagosta ao molho de prosecco e limão-siciliano (R$ 97; foto acima) é o prato exclusivo que o Due Cuochi servirá em suas três unidades na capital. Para adoçar a ocasião, um dos destaques é o cannolo com massa crocante, recheado com creme patissier e servido com sorvete de pistache e calda de frutas vermelhas (R$ 31). Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães Castro, 12.000, 3º piso, Morumbi, 3758-2731. Dom. (12), 12h/22h.

DICAS DE PRESENTES CULTURAIS

+ Para abrir o fim de semana, uma opção é a comédia Iídiche Mamma Mia, dirigida por Ariel Moshe, que brinca com estereótipos ligados às mães judias e italianas. 75 min. 12 anos. Teatro Folha (305 lug.). Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. 6ª, 21h. R$ 60/R$ 70.

+ Que tal uma atividade relaxante neste domingo? O CCBB promove aula de ioga gratuita para mães e familiares. Com Eylla Freitas, a prática combina meditação, técnicas de respiração e posições. CCBB. Térreo. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Dom. (12), 11h. Grátis.

+ A Fundação Ema Klabin exibe cinco gravuras de Rembrandt. Ali, vale ainda admirar a arquitetura da casa e passear pelo belo jardim. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. Hoje (10) a dom. (12), 14h/18h. R$ 10 (sáb. e dom., grátis).

+ Mãe e filha, Zizi e Luiza Possi fazem show. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (11), 22h. R$ 129/R$ 220.

