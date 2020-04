Dia das Mães: 20 dicas de livros para dar de presente

Já que não dá para sair de casa, selecionamos 20 livros que são boas opções para dar a mães de diferentes perfis no dia delas

O Dia das Mães se aproxima e, com o aumento da demanda por serviços de e-commerce provocado pela quarentena, é bom planejar logo a compra dos presentes. Neste momento de isolamento social, os livros surgem, mais do que nunca, como uma opção. Assim, preparamos uma lista de sugestões de acordo com possíveis perfis. Sabemos, claro, que nem tudo é tão esquemático assim – por isso, talvez a sua mãe se encaixe em várias categorias.

1. CLÁSSICA

Quatro Novelas de Lev Tolstói

(R$ 139, Editora 34 em parceria com a Livraria da Vila)

O box reúne quatro das obras-primas do escritor russo: Felicidade Conjugal, A Sonata Kreutzer, A morte de Ivan Ilitch e Kadhji-Murát. Todas essas novelas lidam com grandes temas da condição humana.

O Conde de Monte Cristo – edição comentada e ilustrada

(R$ 199, Zahar)

Alexandre Dumas é sinônimo de aventuras, traições, reviravoltas, paixões. Neste clássico do folhetim francês do século 19, o autor conta a história de Edmond Dantès, falsamente acusado de traição e preso no dia de seu casamento.

2. MODERNA

A Odisseia de Penélope

(R$ 29,90, Rocco)

Autora do romance distópico O Conto de Aia, a escritora canadense Margaret Atwood propõe uma nova versão para a história mitológica de Penélope e Odisseu. À luz de reflexões atuais, ela destaca o ponto de vista feminino.

Sobre os Ossos dos Mortos

(R$ 59,90, Todavia)

Vencedora do Nobel de Literatura de 2018, a polonesa Olga Tokarczuk apresenta um “suspense existencial”. Da investigação de um crime, surgem temas como o mundo natural e a civilização.

3. ROMÂNTICA

Mulherzinhas

(R$ 59,90, Editoras Planeta e Penguin Companhia)

O romance de Louisa May Alcott voltou a receber atenção do público e das editoras após ganhar, em 2019, uma nova e elogiada adaptação para o cinema, assinada por Greta Gerwig. Agora, o público pode encontrar diversas edições da obra, que gira em torno de quatro sonhadoras irmãs nos tempos da Guerra Civil americana.

Modern Love: Histórias Reais de Amor, Perda e Redenção

(R$ 54,90, Rocco)

Nem todos têm final feliz, mas sensibilidade é o que não falta nestes relatos de amor publicados na coluna Modern Love, do jornal The New York Times, e compilados em livro organizado por Daniel Jones.

4. DESCOLADA

O Ano do Macaco

(R$ 49,90, Cia. das Letras)

Em seu relato autobiográfico, a cantora americana Patti Smith, ícone do movimento punk nos anos 1970, aborda temas como arte, política e morte.

Meu Ano de Descanso e Relaxamento

(R$ 54,90, Todavia)

A americana Ottessa Moshfegh abusa do humor ácido para contar a história de uma jovem que passa por uma crise existencial e decide hibernar por um ano, à base de remédios.

5. ANTENADA

A Fonte da Autoestima: Ensaios, Discursos e Reflexões

(R$ 74,90, Cia. das Letras)

Nesta coletânea de ensaios, a Nobel de Literatura Toni Morrison, morta em 2019, apresenta reflexões sobre arte, cultura e sociedade. Os textos incluem desde análises sobre a trajetória de Martin Luther King Jr. até homenagens às vítimas do 11 de Setembro.

O Retalho

(R$ 79,90, Todavia)

O jornalista Philippe Lançon, que estava na redação do Charlie Hebdo quando o jornal foi alvo de um atentado terrorista em 2015, reconstitui o episódio, mostrando como sua vida foi afetada depois daquele dia.

6. ENGAJADA

Migração e Intolerância

(R$ 29,90, Record)

Em quatro ensaios, Umberto Eco apresenta reflexões sobre temas atuais: a relação com o outro, os processos de imigração, racismo e intolerância.

A Barata

(R$ 39,90, Cia. das Letras)

Nesta sátira política, o escritor inglês Ian McEwan narra a história de uma curiosa tomada de poder na Grã-Bretanha: o primeiro-ministro amanhece transformado em uma barata. Enquanto isso, as baratas que habitavam o parlamento tomam a forma humana dos políticos e preparam um plano que – em uma crítica ao Brexit – é decidido em um plebiscito.

7. ARTÍSTICA

Falando de Música – Oito Lições sobre Música Clássica

(R$ 44,90, Todavia)

O músico, compositor e regente Leandro Oliveira apresenta um guia leve sobre música clássica, para leigos e iniciados. Ele chega a relacionar peças canônicas com obras do pop, dispensando o hermetismo.

O Espírito das Roupas – A Moda no Século Dezenove

(R$ 99,90, Cia. das Letras)

Neste emblemático e acessível estudo da filósofa e crítica literária Gilda de Mello e Souza, ela recorre à literatura, à pintura e a outras artes para apresentar as dinâmicas sociais que envolvem a moda.

8. CURIOSA

Notre-Dame: A História de uma Catedral

(R$ 29,90, Arqueiro)

Ken Follett, autor da trilogia O Século, mostra o papel que a Notre-Dame desempenhou ao longo da história e a influência que exerceu em outras grandes construções do mundo. Os direitos autorais da obra serão revertidos para ajudar em sua reconstrução, depois do incêndio de 2019.

Meninos de Zinco

(R$ 59,90, Cia. das Letras)

Vencedora do Nobel de Literatura de 2015, Svetlana Aleksiévitch reúne relatos de soldados, médicos, enfermeiras e mães para descrever os dramas da invasão soviética no Afeganistão, entre 1979 e 1989.

9. FÃ DE GASTRONOMIA

A Deliciosa História da França: As Origens, Fatos e Lendas por Trás das Receitas, Vinhos e Pratos Franceses Mais Populares de Todos os Tempos

(R$ 64, Seoman)

Stéphane Hénaut e Jeni Mitchell mostram como a história da França está ligada à gastronomia. Eles contam, por exemplo, como a receita de cassoulet ajudou o país a vencer uma guerra e como o crepe teve papel na derrota de Napoleão.

Na Mesa da Baiana: Receitas, Histórias, Temperos e Espírito Tipicamente Baianos

(R$ 95, Senac)

A chef Tereza Paim e a jornalista Sonia Robatto propõem 83 receitas baianas. Além dos ingredientes, elas revelam curiosidades sobre as manifestações culturais associadas a cada prato, contemplando a diversidade de tradições da região.

10. AVENTUREIRA

Mapas: Uma viagem Deslumbrante pelas Terras, Mares e Culturas do mundo

(R$ 119,90, WMF Martins Fontes)

Por meio de 55 mapas de 46 países, Aleksandra Mizielinska e Daniel Mizielinski destacam lugares surpreendentes pelo mundo.

O Livro para Quem Não Tem Medo de Aventura: Viagens e Experiências ao Redor do Mundo que Podem Transformar sua Vida

(R$ 59,90, Belas-Letras)

Assinado pelo americano Scott McNeely, é uma espécie de guia para diferentes perfis de aventureiros. A obra inclui de sugestões para os corajosos (como mergulhos em penhascos) a dicas para simples escapadas em família.