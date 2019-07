Dia da Pizza tem promoções e festivais em vários endereços de São Paulo

Novos sabores, festivais e descontos estão entre as atrações para comemorar o Dia da Pizza, nesta 4ª (10/7).

+ A partir de 4ª (10), a Bráz Pizzaria realiza a 8ª edição do festival Fora de Série, com três pizzas inéditas cobertas com ingredientes trazidos da região do Vesúvio, em Nápoles. A ‘Pompeii’ (R$ 97; foto) leva molho de tomate, muçarela, caciocavallo, funghi, azeite e tomilho. O festival vai até 11/8. R. Apucarana, 1.572, Tatuapé, 2676-2121. 18h30/0h (6ª e sáb., 18h30/1h).

+ Além de provar uma das melhores redondas da cidade, quem comemorar n’A Pizza da Mooca participará de uma ação solidária. Na 4ª (10), os clientes que comprarem uma pizza ganharão uma margherita (R$ 30; foto) para doar a outra pessoa. R. da Mooca, 1.747, Mooca, 3571-1221. 18h/23h (6ª e sáb., 18h/23h30; dom., 18h/22h30).

+ Na 1900 Pizzeria, a data será celebrada com 50% de desconto no valor das pizzas. A promoção vale para 4ª (10) e 5ª (11). No menu, pedidas como a ‘Vitoriana’ (R$ 86,20; foto), com muçarela de búfala, tomate, parmesão e manjericão. R. Estado de Israel, 240, V. Mariana, 5575-1900. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/1h).

+ Margherita (foto), calabresa e ‘Parma, Gorgonzola e Nozes’ estão entre os sabores do ‘GiroPizza’ (R$ 55), rodízio que a La Pizza promove até o fim de julho, de 2ª a 6ª, entre 16h e 19h. Eataly. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.489, Itaim Bibi, 3279-3300. 8h/23h (6ª e sáb., 8h/0h).

+ Com dois endereços na capital, a Zi Tereza di Napoli antecipa a comemoração. De 2ª (8) a 5ª (11), dará 50% de desconto em todas as pizzas. Entre as sugestões, a vegana ‘Zucca’ (R$ 85), com pasta de abóbora, escarola e shitake; e a ‘Iluminata’ (R$ 86; foto), com brie e abobrinha. Av. Vereador José Diniz, 3.401, Campo Belo, 5533-3319. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/1h).

+ A veterana Pizzeria Carlitos quer adoçar a data com novidade saindo do forno: a ‘Pizza Churros’ (R$ 54; foto), com massa de longa fermentação à base de canela e cobertura de doce de leite argentino. A receita fica em cartaz até o fim de julho. E, na 4ª (10), as pizzas vão custar metade do preço. R. Jorge Chamas, 364, V. Mariana, 5572-2552. 18h/23h30 (6ª e sáb., 18h/0h).

+ Na Marias e Clarices, simpática pizzaria de Ivo Herzog, o Dia da Pizza será comemorado com um sabor especial: a ‘Alho Negro’. Montada sobre um dos três tipos de massa à base de chope artesanal (Weiss, Ipa e Ale), a pizza vem com muçarela de búfala, ricota de búfala orgânica, tomate-cereja, pistache e alho negro. A versão individual custará R$ 65, com direito a uma taça de vinho. R. Mourato Coelho, 1.447, V. Madalena, 3819-3310. 18h/23h (6ª e sáb., 18h/0h; fecha 2ª).

+ De sábado (6) até 7/10, a Bráz Elettrica vai doar R$ 1 a cada pizza vendida para o projeto social Pimp My Carroça, que ajuda catadores de materiais recicláveis. Já na terça (9), a unidade de Pinheiros promete animar a tarde com DJ e ‘Frozen Daiquiri’. Do lado de fora da casa, um artista vai grafitar parte da fachada e voluntários do projeto vão reformar o carro de um catador. Para aplacar a fome com uma boa redonda, prove a ‘Cobra Verde’ (foto), montada com muçarela de búfala, rúcula temperada e grana padano. R. dos Pinheiros, 220, Pinheiros, 3061-5132. 12h/1h (6ª e sáb., 12h/4h; dom., 12h/0h).

A Dona Firmina Pizzaria dará 50% de desconto no valor de qualquer pizza, na próxima 4ª (10). Dentre as sugestões do cardápio estão a ‘Parma e Brie’ (foto) e a ‘Puglia’, com molho de tomate, muçarela, tomatinho sweet grape, burrata e pesto de azeitona preta (R$ 89, cada). A promoção também ocorrerá nas outras duas casas do grupo, a Firmina Central e a Firmina Pinheiros. Al. dos Anapurus, 1.491, Moema, 5093-0302. 18h30/23h30 (6ª e sáb., 18h30/0h).