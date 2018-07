Dia da Pizza: seis restaurantes para comemorar a data em São Paulo

Para celebrar o Dia da Pizza, nesta 3ª (10), várias casas paulistanas têm ações especiais, como promoções, cortesias e novas receitas.

Por Lucas Lopes, especial para o Estado

CASA DA PIZZA ESTUFADA

A Casa da Pizza Estufada realiza uma ação solidária. Em suas duas lojas (a segunda fica no Morumbi Town Shopping), para cada pizza vendida nesta 3ª (10), uma unidade do mesmo sabor será entregue à instituição Cáritas Paroquial Santa Suzana. A ‘Cordopatri’ (R$ 88; foto), versão da tradicional quatro queijos, é um dos destaques. R. José Jannarelli, 437, Morumbi, 2659-5944. 3ª (10), 18h/0h.

1900 PIZZERIA

A 1900 Pizzeria vai dar 50% de desconto nas redondas do cardápio. A oferta é válida para 3ª (10) e 4ª (11), em todas as unidades. A ‘La Regina’ (R$ 45; foto) leva muçarela de búfala e manjericão. R. Estado de Israel, 240, V. Mariana, 5575-1900. 3ª (10) e 4ª (11), 17h/0h.

PIZZARIA CAMELO

Jantar na Pizzaria Camelo vai ficar mais em conta na data – a casa terá desconto de 30% em todo o cardápio de pizzas. A ‘Corcovado’, que leva calabresa e muçarela, tem preço original de R$ 98. R. Pamplona, 1.873, Jd. Paulista, 3887-8764. 3ª (10), 18h/0h.

DONA FIRMINA

Neste dia, quem pedir uma pizza grande, no salão da Dona Firmina, ganha uma brotinho de sobremesa, disponível nos sabores chocolate com morango (foto), banana com canela ou nutella. Al. dos Anapurus, 1.491, Moema, 5093-0302. 3ª (10), 18h30/23h30.

GRAÇA DI NAPOLLI

Três novas coberturas estarão no cardápio da Graça di Napolli até o fim de julho. Uma delas é a ‘Campagnola’ (R$ 85; foto), com pasta de alcachofra, abobrinha, rúcula, queijo brie e geleia de alho negro. R. Dr. César, 704, Santana, 3477-2030. 3ª (10), 18h30/0h.

FIOR DI GRANO

Por conta do Dia da Pizza, a Fior di Grano serve, até o fim de julho, 15 sabores de redondas por R$ 35 cada. Clássicas como Margherita (foto), napolitana e portuguesa fazem parte da promoção. Av. Rouxinol, 621E, Moema, 4323-6934. 3ª (10), 19h/23h.