Dia da Criança: 20 boas atrações para aproveitar em São Paulo

Entre shows, espetáculos teatrais, filmes, palhaçaria e oficinas, selecionamos 20 boas atrações para aproveitar neste fim de semana e comemorar o Dia da Criança (12/10) em família

Danilo Casaletti (especial para o Estado), Júlia Corrêa e Lucinéia Nunes

+ Espetáculo da Orquestra Modesta (foto acima), ‘Canções para Pequenos Ouvidos’ conta a história do palhaço Sandoval e de quatro amigos, que, ao se depararem com um palco cheio de instrumentos musicais e objetos lúdicos, contam suas vidas por meio da música. O show, com canções autorais, tem direção de Fernando Escrich e Anderson Spada. Sesc Vila Mariana. Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (12) e dom. (13), 16h. R$ 6/R$ 20.

+ No Sesc Bom Retiro, a Banda Estralo toca repertório de programas de TV infantis, no sábado (12), às 16h30. No domingo (13), às 16h30, é a vez do show da Palhaça Rubra divertir a plateia. A programação também inclui oficinas – como ‘Maquiagem de Terror’, no sábado (12), às 14h (retirar senha 30 min. antes). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Grátis.

+ Além do complexo com piscinas e brinquedos, a criançada contará com mais uma atração no Wet’n Wild: o espetáculo Show do Bita: Dentro do Mundo Lá Fora, no sábado (12), às 14h. Na ocasião, o parque aquático também realizará oficinas de slime. Rod. dos Bandeirantes, Km 72, Itupeva, 4496-8008. Sáb. (12), 10h/17h. R$ 25/R$ 85 (até 1 ano, grátis).

+ O bloco Charanguinha do França (foto), liderado pelo saxofonista Thiago França, faz parte do carnaval paulistano – e tem, agora, uma edição fora de época. Nela, os pequenos foliões vão poder cantar e dançar ao som de marchinhas tradicionais. Sesc Santana. Solário. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (12), 14h/15h. Grátis.

+ Na agenda do Itaú Cultural, o Cine Curtinhas vai exibir curtas brasileiros de animação, sábado (12) e domingo (13), às 11h. Nos dois dias, haverá também contação de histórias (12h), show de mágica (13h) e o espetáculo Festa do Pijama, do Grupo Oriundo de Teatro (15h). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis (retirar ingressos 1h antes).

+ O Sesc Campo Limpo tem atrações gratuitas neste sábado (12). Às 11h e às 16h, o Grupo Morpheus Teatro encena, com bonecos, ‘Pés Descalços’ (ingressos 1h antes). Às 17h, tem show do Barbatuques (foto), com percussão corporal. E, entre 13h e 21h30, é possível ver a instalação ‘Navegar – Uma expedição por Imaginários’, do Grupo Esparrama. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700.

+ Em produção que inclui seis cenários, efeitos em 3D e 60 figurinos, Madagascar, Uma Aventura Musical leva ao palco uma adaptação do filme de 2005, com as histórias dos bichinhos que habitam o zoológico do Central Park. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, Itaim Bibi, 3448-5061. Estreia 6ª (11). 6ª, 20h30; sáb. e dom., 15h e 18h. R$ 70/R$ 240. Até 1º/12.

+ Que tal levar a criança para um festival de rock? O 3º Festival Nacional Rock For Kids – A Origem, que vai reunir sete bandas, é uma boa opção. Entre as atrações, há grupos como Queen for Kids, Red Hot Chili Peppers for Kids, Guns’ n’ Roses for Kids e Kiss Cover Brazil. Teatro Alfa (1.100 lug.). R. Bento Branco de Andrade Fº, 722, S. Amaro, 5693-4000. Dom. (13), 13h/17h. R$ 60/R$ 120.

+ O evento Cultura na Praça (foto) promete diversão ao ar livre durante todo o Dia da Criança, com feira de troca de brinquedos e livros; brincadeiras; e uma série de oficinas – como de dança com ritmos brasileiros e de confecção de instrumentos (foto). Destaque para as apresentações do premiado musical infantil ‘Bento Batuca’ (11h e 16h) e do grupo Os Capoeira (12h e 17h). Pça. Rosa Alves da Silva, s/nº, V. Mariana. Sáb. (12), 9h/17h30. Grátis.

+ Em um estúdio cenográfico, é possível acompanhar a gravação do podcast infantil Estação Maritaca, de Mariana Piza, com músicas, histórias e brincadeiras. A transmissão é acompanhada por banda e recebe diferentes convidados – sábado (12), tem o contador de histórias Giba Pedroza e o mágico Doug Style. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (12) e dom. (13), 16h. Grátis.

+ A dupla Palavra Cantada, formada por Sandra Peres e Paulo Tatit (foto), comemora 25 anos de carreira e mostra para o público o show do álbum ‘Bafafá’. Nele, a criançada poderá ouvir canções como ‘Sopa’ e ‘Sambinha da Fralda Molhada’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (12), 15h.

R$ 69/R$ 129.

+No musical Stones Live Kids, Honk e Angie são dois amigos que, influenciados pelas músicas dos Rolling Stones, descobrem o respeito e o companheirismo. No palco, os Rockinstones tocam sucessos da banda, como ‘Satisfaction’e ‘Brown Sugar’. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (13), 13h. R$ 25/R$ 45 (crianças menores de 5 anos, grátis).

+ No Sesc Avenida Paulista, André Abujamra, Alessandra Leão e Mateus Câmara fazem o show LabMúsica Especial Crianças, no sábado (12), às 17h30. Domingo (13), na mesma hora, tem o bloco Sainha de Chita. E, nos dois dias, há oficinas para renovar brinquedos (10h30 e 14h30) e personalizar bumerangues (16h). Av. Paulista, 119, 3170-0800. Sáb. (12) e dom. (13), 10h/19h. Grátis.

+ O planetário do Sabina Escola Parque do Conhecimento realiza festival de filmes infantis com sessões a cada hora, entre 12h e 16h. Um dos seis títulos da programação, ‘Sol, o Astro Rei’ será exibido às 15h. O ingresso dá direito a participar de oficinas e um passeio pelo espaço, que inclui pinguinário e ala de dinossauros. R. Juquiá, s/nº, Santo André, 4422-2000. Sáb. (12), 9h30/17h30. R$ 30.

+ O Centro Cultural Fiesp recebe, no sábado (12), contação das histórias ‘Brinquedos Miúdos e Graúdos’ (11h) e ‘A Família Mobília’ (15h30). No mesmo dia, às 16h30, exibe, em um telão na entrada, a animação ‘Dumbo’. No sábado (12) e no domingo (13), tem também encontro com personagens da Turma da Mônica, dentro da exposição ‘Olá, Maurício!’ (foto), com sessões às 13h, 14h30, 17h e 18h (retirar senha 30 min. antes). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3549-4499. Grátis.

+ A mostra de repertório da Trupe DuNavô (foto), no Sesc Santo André, inclui o espetáculo ‘O Livro do Mundo Inteiro’, em que palhaços estimulam a criatividade da plateia, convidando os pequenos a ajudar na criação de uma história diferente a cada sessão. É que eles querem registrá-las em um livro com ‘todas as histórias do mundo’. R. Tamarutaca, 302, Santo André, 44569-1200. Sáb. (12), 16h. Grátis.

+ Na peça O Reizinho Mandão, da obra de Ruth Rocha, três atores – todos portadores de Síndrome de Down – contam a história de um nobre que, apesar da figura simpática, era muito autoritário. Ao perder os amigos, ele descobre o valor da democracia e do respeito. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Sáb. (12), 12h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

+ Com canções que abordam figuras ligadas ao folclore brasileiro e diversos animais, o grupo Balé Popular Cordão da Terra apresenta o espetáculo ‘Saladinha de Chita’. Nele, as crianças são convidadas a cantar e dançar ao som de ritmos como ciranda, samba de coco e marchinhas. Fundação Ema Klabin (150 lug.). R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. Sáb. (12), 16h30. Grátis.

+ Parte da mostra MiriM, a peça Pedro Malasartes e o Couro Misterioso (foto) gira em torno de um rapaz que, com um grupo de desajustados, busca sair vivo do desafio imposto por um coronel metido a rei no sertão: ele quer que descubram do que é o couro que carrega nas mãos. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb. (12) e dom. (13), 15h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

+ A programação temática do Masp inclui, no sábado (12), oficina de desenho com as artistas Laura Teixeira (10h30 e 13h30) e Talita Hoffman (13h30 e 16h30), com técnicas de ilustração e construção de narrativas; visitas lúdicas à mostra do acervo, conduzidas por Giselda Perê (13h e 16h); e apresentação do Coro Infantil e Juvenil da Osesp (16h). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Grátis (retirar ingresso 1h antes).