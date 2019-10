Dia da Criança: 15 lugares para festejar a data com pratos especiais e promoções

Confira um roteiro com 15 lugares, entre restaurantes, padarias e sorveterias, com pratos e promoções especiais para comemorar o Dia da Criança.

Restaurantes

Para comemorar o Dia da Criança, neste sábado (12), o italiano La Macca terá um espaço interativo no segundo piso, com monitores, brinquedos e um kit com desenhos e giz de cera para colorir. Na hora de refeição, a dica para os pequenos é o ‘Menu Bambino’, com quatro sugestões: nhoque ou espaguete ao pomodoro (R$ 35, cada), escalope de filé mignon ou peito de frango grelhado acompanhados de purê de batata ou legumes (R$ 40, cada). R. Haddock Lobo, 1.589, Cerqueira César, 3061-9049. Sáb. (12), 12h/17h e 19h30/0h30.

A programação especial do Pobre Juan inclui espaço com recreação e menu kids gratuito para duas crianças (até 10 anos), acompanhados de adulto pagante e com reserva antecipada. Uma das pedidas para a garotada é o ‘Galetinho do Juan’, que traz o galetinho desossado e grelhado na brasa, acompanhado de arroz branco e mix de vegetais. R. Comendador Miguel Calfat, 525, V. Olímpia, 2397-0099. Sáb. (12), 12h/0h.

Na 1900 Pizzeria, a redonda da garotada fica por conta da casa. No sábado (12), crianças até 12 anos ganham o ‘Super Trio Mille’, que inclui uma minipizza, suco natural e uma bola de sorvete. Eles também vão escolher os da cobertura, como calabresa, muçarela, tomate, atum, milho e presunto. Para se divertir, as crianças ganham bolinhas de massa de pizza e livros de atividades com giz de cera. A promoção é válida somente no salão, em todas as unidades. R. Estado de Israel, 240, V. Mariana, 5575-1900. Sáb. (12), 18h/1h.

O japonês Tadashii aproveita o Dia da Criança para inaugurar seu espaço kids com atividades, brincadeiras e monitores (13h/19h). Haverá também distribuição de peixinhos ornamentais e brindes durante todo o dia. E o melhor: rodízio gratuito para crianças até 12 anos (acompanhadas de adulto pagante). R. Jamanari, 40, Morumbi, 2579-7777. Sáb. (12), 13h/0h.

Para o Dia da Criança, o Falafada Delícias Mediterrâneas vai preparar os ‘Falafitos’, versões em miniatura dos hambúrgueres da casa. A porção com 4 unidades custa entre R$ 34 e R$ 42. Entre as receitas está o ‘Amon’, que vem com hambúrguer de falafel com coalhada seca temperada com hortelã e cebola caramelada. Na ocasião, todas as crianças vão ganhar um sorvete de sobremesa como cortesia. R. Martinico Prado, 172, Santa Cecília, 3578-2226. Sáb. (12), 12h/16h30 e 19h/23h.

Na simpática Mercearia do Conde, as crianças serão recebidas com o ‘Menu do Condinho’ criado pela chef Maddalena Stasi. Entre as opções, estão tiras de filé mignon com gravatinha ao molho de queijos ou de tomate fresco com manjericão (R$ 35; foto); e o vegetariano ravioline listradinho recheado com muçarela de búfala ao molho de tomate fresco e manjericão ou com manteiga e sálvia (R$ 35). Neste sábado (12), a sobremesa é cortesia da chef e a escolha será entre porção de brigadeiros (5 unid.) ou tacinha de sorvete com calda de chocolate e farofa de castanhas. R. Joaquim Antunes, 217, Jd. Paulistano, 3081-7204. Sáb. (12), 12h30/0h30.

A Pizza da Mooca vai presentear as crianças no sábado (12) com uma porção de massa para abrir, rechear e assar em casa. No cardápio da casa, há sugestões como as clássicas margherita (R$ 30) e calabresa (R$ 35). R. da Mooca, 1.747, Mooca, 3571-1221. Sáb. (12), 18h/23h30.

No Four Seasons Hotel, a comemoração ficará reservada ao brunch de domingo (13), com direito a personagens da Turma da Mônica e oficina de cupcakes, a partir das 12h30. O cardápio do chef Paolo Lavezzini terá grelhados, assados, massas, frutos do mar, pães de fermentação natural, embutidos e queijos, ovos, frutas, saladas, sucos, sobremesas e uma garrafa de espumante para cada duas pessoas. O brunch custa R$ 260, para adultos, e R$ 130, para crianças de 6 a 12 anos. R. Eng. Mesquita Sampaio, 820, V. São Francisco, 2526-0100.

O menu infantil da rede Coco Bambu reúne diferentes opções, a exemplo do ‘Kid’s Parmegiana’ (R$ 49), que traz filé mignon à milanesa com espaguete e molho de tomate. A unidade Anhembi também conta com espaço kids e, no domingo (13), vai promover uma matinê para as crianças, das 12h às 17h, com música, pintura de rosto, escultura de bexigas, brincadeiras, contação de história, personagens e carrinhos de pipoca e algodão-doce. O ingresso custa R$ 30 (grátis até 2 anos). Av. Braz Leme, 201, Casa Verde, 2373-7552.

Padarias

A padaria St. Etienne realiza oficinas de panificação para crianças nos sábados de outubro, sempre às 16h, na unidade do Alto de Pinheiros. As aulas são gratuitas e limitadas a 40 alunos por turma, entre 5 e 10 anos. Depois da oficina comandada por um padeiro e seu ajudante palhaço, a garotada é convidada para um lanche e leva certificado para casa. As inscrições devem ser feitas com antecedência em uma das cinco casas da rede. Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2.555, Alto de Pinheiros, 3021-1200. 24h.

Instalada numa casa agradável e com clima familiar, a Pace e Bene Padaria Artesanal criou três versões de hambúrgueres para servir no Dia da Criança. Um deles, o cheeseburger (R$ 20) vem com batatas chips feitas na casa. Os outros dois sanduíches são montados no pão de brioche, com hambúrgueres de 150 gramas de carne e duas combinações à escolha: molho hollandaise, bacon e relish de pepino; ou cebola caramelizada, muçarela e molho de gorgonzola (R$ 22, cada). De sobremesa, terá suspiros artesanais por conta da casa. R. Plínio de Morais, 436, Perdizes, 2367-5777. Sáb. (12), 9h/20h30.

Sorveterias

Algodão-doce (foto), churros e Chocofree são os três sorvetes que a San Paolo Gelato criou para o mês da criança. Especialmente neste sábado (12), a unidade dos Jardins da rede cearense terá show de mágica, às 17h, com técnicas de clown, improviso e humor. Os sorvetes na loja custam de R$ 12 a R$ 21, conforme o tamanho e a combinação de outros ingredientes. R. Haddock Lobo, 1.260, Jd. Paulista, 2533-6180. Sáb. (12), 10h/1h.

A Le Botteghe di Leonardo também desenvolveu sabores especiais para os gelatos do mês. São quatro opções inspiradas nos doces que lembram a infância: brigadeiro, cocada, banana caramelizada e bolo de rolo (R$ 8/R$ 18). Boa notícia: no sábado (12), a cada gelato vendido, a casa doará R$ 2 ao Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. As crianças também vão ganhar uma casquinha média com dois sabores (de frutas, chocolate ou creme). R. Armando Penteado, 56, Higienópolis, 2532-0376. Sáb. (12), 11h/0h.

Nas lojas e quiosques da Sorvetes Rochinha, crianças vão ganhar uma bola de sorvete (100 g), neste sábado (12), na compra de qualquer outro produto da marca por um adulto. Av. Pavão, 840, Moema, 3457-9000. Sáb. (12), 11h/21h.

A linha da Bacio di Latte também traz sabores para conquistar a garotada: beijinho, Sucrilhos e suspiro com framboesa (R$ 12,50/R$ 17,50). Praça da República, 61, Centro, 97593-6482. Sáb. (12), 9h/22h.