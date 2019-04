Dez shows para ver em São Paulo no mês de maio

Odair José

Em show com participação do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira e de Thunderbird, o autor de ‘Cadê Você’ lança o álbum ‘Hibernar na Casa das Moças Ouvindo Rádio’. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 3 e 4/5, 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gavin James

Apostando em uma sonoridade intimista, o cantor e compositor irlandês faz show do álbum ‘Only Ticket Home’. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 4/5, 20h. R$ 230. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso

O compositor e seus filhos fazem show da turnê ‘Ofertório’. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 10 e 11/5, 22h30; 12/5, 20h. R$ 120/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zizi e Luiza Possi

Mãe e filha fazem show conjunto, interpretando composições de Ivan Lins, Gonzaguinha e outros autores. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 11/5, 22h. R$ 129/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

O Terno

Formado por Tim Bernardes, Guilherme d’Almeida e Biel Basile, o grupo faz show de lançamento do álbum ‘atrás/além’, quarto da carreira. A apresentação conta com naipe de metais. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 17 e 18/5, 21h; 19/5, 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Aurora

Apostando no pop alternativo, a norueguesa volta a São Paulo para interpretar ‘Conqueror’, ‘Runaway’ e outros hits da carreira. Credicard Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 18/5, 22h. R$ 280/R$ 550. Cc.: todos. Cd.: todos.

Los Hermanos

Depois de quase quatro anos longe dos palcos, a banda está de volta em turnê nacional. Além de músicas que marcaram a trajetória do quarteto, o show traz a nova ‘Corre Corre’. Allianz Parque R. Turiaçu, 1.840, Perdizes. 18/5, 21h. R$ 160/R$ 400. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

João Bosco e Hamilton de Holanda

No show ‘Eu Vou Pro Samba’, os músicos apresentam alguns dos temas que mais gostam. A fusão do violão de Bosco com o bandolim de Hamilton revela nuances de obras de compositores como Ary Barroso e Dorival Caymmi. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 25/5, 22h (abertura, 20h30. R$ 100/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Slash e Myles Kennedy & The Conspirators

Conhecido por seu trabalho com a banda Guns N’ Roses, o guitarrista e o grupo que o acompanha apresentam o repertório dos álbuns que gravaram juntos. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 25/5, 19h30 (abertura da casa). R$ 270/R$ 485. Cc.: todos. Cd.: todos.

Eros Ramazzotti

Com 30 anos de carreira, o cantor italiano se apresenta ao lado de sete instrumentistas em show do álbum ‘Vita Ce N’è’ (2018). Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 31/5, 21h. R$ 360/R$ 520. Cc.: todos. Cd.: todos.