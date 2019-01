Dez shows de música brasileira para ver nesta semana

4ª (23)

Negro Leo

Ele destaca músicas de seu álbum mais recente, ‘Action Lekking’, com canções que misturam soul, blues, rap e R&B. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (24), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wanda Sá, Marcos Valle e Roberto Menescal

Os três amigos se encontram para relembrar temas importantes da Bossa Nova, de compositores como João Donato e Tom Jobim. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (23) e 5ª (24), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc. e Cd.: D, E, M e V.

5ª (24)

As Bahias e a Cozinha Mineira

Tendo à frente as vocalistas transexuais Assucena Assucena e Raquel Virgínia, o grupo faz show com músicas de seus dois discos. Giovani Cidreira participa do show de 5ª (24) e François Muleka estará no palco na 6ª (25). Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (24) e 6ª (25), 22h. R$ 44. Cc. e Cd.: M e V.

Cida Moreira

Ao lado de dois músicos, a artista faz show em que relembra músicas que marcaram sua carreira. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 5ª (24), 20h30. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Duda Beat

Destaque de 2018, ela apresenta o show ‘CarnaBeat Apaixonado’, tendo Luê como convidada. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (24), 23h (abertura, 21h30). R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pabllo Vittar e Karol Conká

As estrelas pop se encontram em apresentação do projeto Filtr LIVE. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 5ª (24), 22h. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Silva

Ele apresenta o Bloco do Silva, em que canta hits de Caetano Veloso e Daniela Mercury. Saulo participa da apresentação. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 5ª (24), 23h (show, 1h). R$ 45/R$ 65. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wanda Sá, Marcos Valle e Roberto Menescal

Leia mais acima

6ª (25)

As Bahias e a Cozinha Mineira

Leia mais acima

Claudia Leitte e Banda Eva

A cantora e o grupo se apresentam na mesma noite, interpretando músicas marcantes do carnaval da Bahia. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (25), 22h. R$ 100/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulinho Moska

Celebrando 25 anos de carreira solo, o cantor e compositor apresenta músicas do ‘Beleza e Medo’ (2018). As conhecidas ‘Pensando em Você’ e ‘A Seta e o Alvo’ também estão no repertório do show. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (25), 18h30; sáb. (26), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paulo Miklos

O ex-titã apresenta as músicas do álbum solo ‘A Gente Mora no Agora’, em que estabelece conexões com Emicida, Erasmo Carlos e Tim Bernardes. ‘Vou Te Encontrar’, de Nando Reis, é uma das faixas. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (25), 18h; sáb. (26), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.