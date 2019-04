Dez mostras de fotografia para ver em São Paulo

Eixo-Êxtase Interações Entre Fotografia e a Arte Modernista no Brasil

Com curadoria de Eder Chiodetto, a mostra reúne nomes que revolucionaram a fotografia e artistas que os influenciaram. Obras de fotógrafos como Geraldo de Barros e Marcel Giró (foto acima) são exibidas com pinturas e esculturas de nomes como Maria Martins e Willys de Castro. Galeria Simões de Assis. R. Sarandi, 113, Cerqueira César, 3062-8980. 10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 11/5.

Marina Schiesari

O MIS abre o programa Nova Fotografia 2019 com a mostra ‘Maria, José e Menino’, em que a fotógrafa apresenta uma série de 18 imagens que exploram a ambiguidade de um núcleo familiar marcado por pensamentos divergentes e, ao mesmo tempo, pela vontade de manter a convivência. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/21h (dom. e fer., 9h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 12/5.

SóLove

Sedução, amor e sexualidade estão entre os temas da mostra que propõe relatar como a capital reagiu a tais manifestações de afeto nos últimos cem anos. Para isso, são exibidas fotografias de nomes como Carlos Moreira, Thomaz Farkas e Nair Benedicto. Casa da Imagem. R. Roberto Simonsen, 136, Centro, 3105-6118. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até 7/7.

Claudia Andujar – A Luta Yanomami

Com mais de 300 obras da fotógrafa brasileira, a exposição, com curadoria de Thyago Nogueira, traça um panorama de sua dedicação ao povo indígena ianomâmi, desde os anos 1970. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 7/4.

Taswir – A Fotografia Árabe Contemporânea

A mostra apresenta um recorte do acervo do Institut du Monde Arabe, de Paris. São 70 trabalhos produzidos por 14 artistas atuantes em regiões da África, do Golfo Arábico e do Oriente Médio. Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 28/4.

O que os Olhos Alcançam – Cristiano Mascaro

Com cerca de 180 imagens, a mostra (foto acima) traça um panorama da produção do fotógrafo, lembrado, entre outros aspectos, pelo foco na arquitetura das cidades. Sesc Pinheiros. Espaço Expositivo. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 10h30/21h30 (dom. e fer., 10h30/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 23/6.

Marcelo Oséas

O fotógrafo apresenta, em seu estúdio, a mostra ‘Uma Crônica Munduruku’, com registros da aldeia indígena impressos e pigmentados com elementos naturais amazônicos. R. Professor Filadelfo Azevedo, 521, V. Nova Conceição, 97995-1241. 14h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 12/4.

Pedro Motta

O fotógrafo mineiro apresenta a exposição ‘Estado da Natureza’, com 45 imagens ligadas à sua pesquisa sobre a relação do ser humano com o meio ambiente. Centro Cultural Fiesp. Galeria de Fotos. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7000. 10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 12/5.

Sergio Poroger

Em ‘Cine Mu(n)do’, mostra com curadoria de Bob Wolfenson, o fotógrafo apresenta 20 imagens, feitas no Brasil, nos Estados Unidos e na Holanda, de cinemas de rua, fachadas, locações de filmes clássicos e outros cenários ligados a este universo. Estação da Luz. 4h40/0h30 (sáb., 4h40/1h). Até junho.

Supernova Sergio Coimbra

Com curadoria de Marcello Dantas, o fotógrafo apresenta uma série inédita, para a qual utiliza elementos cotidianos da cozinha para remeter a uma forte explosão de cores e a elementos em colisão. ArtEEdições Galeria. R. Estados Unidos, 1.162, Jd. América, 3031-0142. 10h/19h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 28/6.