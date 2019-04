Dez lugares para comer bacalhau na Sexta-Feira Santa

Confira um roteiro com restaurantes que vão servir bacalhau nesta Sexta-Feira Santa.

+ Conhecido pelas boas carnes que saem da grelha, o Pobre Juan também apresenta sua versão para o esperado bacalhau. Preparado na brasa, o lombo do peixe vem acompanhado de vegetais tostados, tapenade e emulsão de pimentão assado (R$ 96; foto). A receita fica no cardápio até domingo (21). R. Comendador Miguel Calfat, 525, V. Olímpia, 2397-0099. 6ª (19), 12h/19h.

+ O Il Pescatore sugere um menu com entrada, prato e sobremesa, por R$ 380, para duas pessoas, com direito a garrafa de vinho selecionado pela casa. Para começar, casquinha de bacalhau e, na sequência, bacalhau ao forno. R. José Maria Lisboa, 879, Jd. Paulista, 3884-5738. 6ª (19), 12h/17h e 19h/23h.

+ Com salão pequeno e acolhedor, o italiano Des Cucina serve, até domingo (21), o bacalhau feito pelo chef Sergio França, com batatas, azeitonas verdes, alcachofra e ovos de codorna ao molho de vinho branco (R$ 79). R. Desembargador do Vale, 233, Perdizes, 3872-0050. 6ª (19), 12h/17h e 19h/0h30.

+ O agradável Amadeus – uma das melhores casas especializadas em peixes e frutos do mar da cidade – tira do forno o lombo de bacalhau, na companhia de tomate, cebola, batata, azeitonas pretas, couve e (sim!) muito azeite. R. Haddock Lobo, 807, Jd. Paulista, 3061-2859. 6ª (19), 12h/16h30 e 19h/0h.

+ O Cortés Asador faz o ‘Bacalhau à Lagareiro’ (R$ 79; foto), com batata ao murro, brócolis, tomatinhos e azeitona. Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3024-4301. 6ª (19), 12h/22h15.

+ Para a data, a Casa do Chef criou um menu-degustação (R$ 160) com muito bacalhau – bolinho, patanisca, ‘Bacalhau da Mena’ e o peixe salteado com legumes e camarões –, mais sobremesa e meia jarra de vinho português. R. Mal. Hastimphilo de Moura, 233, V. Suzana, 2528-0175. 6ª (19), 12h/0h.

+ Na ‘Bacalhoada do Hyatt’ (R$ 135), servida no restaurante C-Cultura Caseira, com mesa de sobremesas e recreação para as crianças, os clientes vão provar receitas como a ‘Bacalhoada Portuguesa’ e o ‘Bacalhau à Gomes de Sá’. Av. das Nações Unidas, 13.301, Itaim Bibi, 2838-3203. 6ª (19), 13h/16h.

+ Misto de bar e restaurante, com três unidades na capital e um cardápio com boa variedade de pratos à base de peixes e frutos do mar, a Adega Santiago sugere um clássico português: o ‘Bacalhau à Lagareiro’ (R$ 122; foto), com batatas ao murro, brócolis, tomate confitado e cebola roxa assada. Antes, prove as sardinhas assadas na lenha (R$ 51, 4 unid.). R. Sampaio Vidal, 1.072, Jd. Paulistano, 3081-5211. 6ª (19), 11h/0h.

+ Carro-chefe do Bacalhau, Vinho & Cia, o peixe ganha versões como o ‘Zé Pallas’ (R$ 299, para três), gratinado em posta sobre batatas. R. Barra Funda, 1.067, Barra Funda, 3666-0381. 6ª (19), 11h30/23h.

+ O ‘Bacalhau Defumado’ (R$ 90), acompanhado de crostines, e o ‘Bacalhau do Porto’ (R$ 206, para duas pessoas; foto), preparado com castanhas portuguesas, brócolis, tomate e cebola, estão no menu da Casa Europa, que fica em cartaz até domingo (21). Para encerrar, ‘Toucinho do Céu’ (R$ 22), à base de farinha de amêndoas e ovos. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 726, Jd. America, 3063-5577. 6ª (19), 12h/17h e 19h/22h.