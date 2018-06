Dez dicas de bares e botecos para o happy hour da semana

BOTECOS

Elídio Bar

Seu Elídio Raimondi era fanático por futebol. Fotos antigas, como a da equipe do São Paulo que foi campeã paulista em 1949, lotam as paredes. Você pode montar um prato com, por exemplo, queijos, patês e azeitonas (R$ 9,80, 100 g). Um dos sanduíches do cardápio, o ‘Jacaré’ (R$ 25,90), é feito com filé mignon, queijo e vinagrete, acompanhado por batatas fritas. O chope Brahma (R$ 8,10, claro; R$ 8,30, black) vai bem com o ‘Picadinho do Elídio’ (R$ 28), servido com farofa, arroz, linguiça e ovo. R. Isabel Dias, 57, Mooca, 2966-5805. 17h/0h (sáb., 11h30/1h; dom. e fer., 11h30/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Frederico

A cerveja Eisenbahn (R$ 9,90) acompanha porções caprichadas, como a de bolinho de bacalhau (R$ 34,15). Outras boas pedidas são os ‘Bolinhos Frederico’ (R$ 32), que juntam opções de arroz, carne-seca e bacalhau, ou os dadinhos de tapioca (R$ 25.90). Av. Aratãs, 578, Moema, 5042-1371. 16h/1h (dom., 13h/22h; 2ª, 12h/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Posto 6

Pelas paredes do salão, há fotos de símbolos do Rio de Janeiro, como Garrincha no Maracanã e a praia de Ipanema. Mas é nas mesas da calçada que o astral lembra ainda mais a cidade maravilhosa. O chope é Brahma (R$ 7,90 300ml). Para comer, há boas porções servidas na chapa, como a picanha

(R$ 116, para três ou quatro pessoas), ou ‘Chapa do Mar’ (R$ 148, para quatro pessoas), servido com legumes puxados na manteiga e acompanhado de arroz e molho teriyaki à base de laranja. R. Aspicuelta, 644, V. Madalena, 3812-4342/381. 12h/2h30 (sáb. e dom. e fer., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CHOPERIAS

Biri Nait

Com clima badalado e poucos petiscos, o bar aposta nos drinques, que são pedidos direto no balcão. A bem elaborada carta da bartender Talita Simões tem cerca de 70 opções. Eles são divididos em três faixas de preços, dependendo da marca do destilado: R$ 24,90, R$ 29,90 e R$ 32,90. A casa trabalha com comandas individuais – uma boa vantagem em festas de confraternização. R. Cunha Gago, 864, Pinheiros, 3032-9028. 19h/últ. cliente (6ª e sáb., 20h/últ. cliente; fecha dom. e 2ª).

DRINQUES

Lira

Há duas mesas coletivas e cadeirinhas de praia que são a marca do bar, dedicado a cervejas artesanais. A Camale IPA (R$ 29, 500 ml) vai bem com as tábuas montadas com queijos brasileiros (R$ 8, 30g; R$ 14, 50g); embutidos (R$ 8, 30g; R$ 14, 50g); e o sanduíche de porco (R$ 34), carro-chefe da casa, feito com costela e fraldinha suína desfiada, queijo Serra do Lopo e chutney de maçã e pera. O local também conta com uma carta de vinhos nacionais (R$ 55/R$ 105). R. Marquês de Itu, 1.039, Sta. Cecília, 2528-3786. 12h/23h (dom., 14h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Legítimo

O bar preza pela simplicidade: há mesas na calçada, quadros com escudos de times de futebol e cardápio com petiscos triviais. O sucesso são as linguiças artesanais de Bragança Paulista, como a calabresa de provolone (R$ 48,90). Outro quitute irresistível são as coxinhas, que derretem na boca (R$ 29,90, 8 unid.). O chope Brahma custa R$ 8,90 (claro) e R$ 9,90 (black). R. Luís Góis, 1.728, V. Clementino, 2729-2730. 17h/0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 13h/23h; 2ª, até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

HOTEL

Bar Ca’d’Oro

Após sete anos fechado, o tradicional Hotel Ca’d’Oro reabriu no fim de 2016. Instalado em seu térreo, ressurgiu também um bar com elaborada carta de drinques. Entre as opções está o ‘Coquetel CadOra’ (R$ 36), feito com prosecco e bitter de laranja. Outra boa pedida é o ‘Bartolomeu Calleone’ (R$ 36),

que leva uísque bourbon, amaro, amaretto e bitter de laranja. As opções para compartilhar são variadas: há desde batata frita (R$ 29) até vitelo ao molho de atum e alcaparra (R$ 38). R Augusta, 129, Consolação, 3236-4300. 10h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

JOGOS

Pompeia Snooker Bar

A sinuca é a principal atração do bar, que tem 15 mesas do jogo. Uma hora custa R$ 24,90. A cerveja Brahma (R$ 7,60, 250 ml) é boa pedida para acompanhar. Peça as iscas de frango à milanesa com molho rosé (R$ 45,90) ou a porção de minipastéis (27,90, 9 unid.). Av. Pompéia, 553, Pompeia, 3803-9072. 17h/1h (6ª e sáb., até 3h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

MÚSICA AO VIVO

Piove

Nas mesas da casa, o público acompanha as atrações musicais ao vivo enquanto saboreia canapés mistos de salmão, carpaccio ou queijo brie (R$ 33). Para beber, peça o drinque à base de conhaque Alexander (R$ 24). R. Jerônimo da Veiga, 75, Jd. Europa, 3073-0588. 21h30/últ. cliente (fecha dom. a 4ª). Couv. art.: R$ 30/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Armazém Veloso

Antes independente do boteco ao lado, as propostas foram unificadas no Armazén Veloso, a nova encarnação do Brasamora – que foi completamente reformado, ganhando um piso superior que dobrou sua capacidade e perdendo o foco em grelhados. O cardápio agora é o mesmo: tem as famosas coxinhas (R$ 33, 6 unid.), a excelente porção de bolinho de carne (R$ 32, 8 unid.), as caipirinhas ‘by Souza’, entre as melhores da cidade (a partir de R$ 19, com cachaça), e o chope Brahma (R$ 8,30, claro; R$ 10, black). R. Conceição Veloso, 54, V. Mariana, 5572-0254. 17h30/0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 16h/22h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

LEIA MAIS | Sócios do Boteco Paramount abrem casa nova na Vila Madalena