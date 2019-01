Dez bons shows para ver no mês de fevereiro em São Paulo

Chitãozinho & Xororó

Em ‘Evidências’, a dupla relembra ‘No Rancho Fundo’, ‘Fio de Cabelo’ e a música que dá nome ao show. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 1 e 2/2, 22h. R$ 150/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ana Cañas

Ela lança o disco ‘Todxs’, calcado no feminismo. Há parcerias da cantora com Arnaldo Antunes e Lúcio Maia. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 8/2, 21h; 9/2, 18h e 21h; 10/2, 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Elba Ramalho

A cantora lança ‘O Ouro do Pó da Estrada’, 38º disco da carreira. Há músicas de Belchior, Luiz Gonzaga, Siba, entre outros autores. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 8 e 9/2, 21h; 10/2, 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Diogo Nogueira

Com mais de dez anos de estrada, o cantor faz show do álbum ‘Munduê’, totalmente autoral. Dedicado ao samba de raiz, o disco tem parcerias com Dona Ivone Lara e Hamilton de Holanda. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 8/2, 23h (abertura, 21h30). R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roupa Nova

A banda faz show do projeto ‘Novas do Roupa’, com 12 músicas inéditas. ‘Luzes de Emergência’ e ‘Seja Bem Vindo’ estão entre elas. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 8/2, 22h (abertura, 20h). R$ 120/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zé Ramalho

Em show de hits, o artista interpreta músicas como ‘Admirável Gado Novo’ e ‘Chão de Giz’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 9/2, 22h. R$ 120/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ed Sheeran

O show de 14/2 está com ingressos esgotados, mas os fãs que não conseguiram garantir lugar têm uma nova chance no dia 13/2. O cantor britânico apresenta, no Allianz Parque, a turnê do álbum ‘Divide’, o mais vendido de 2017. Ele deve interpretar sucessos como ‘Shape of You’. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 13 e 14/2, 19h45 (abertura dos portões, 16h30). R$ 230/R$ 650. Vendas pelo site: www.livepass.com.br

Romulo Fróes

O compositor apresenta o álbum ‘O Disco das Horas’, em que retrata a jornada de um casal. Jards Macalé participa do show. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 16 e 17/2, 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Zeca Baleiro

No show ‘O Amor no Caos’, ele apresenta as músicas que farão parte de álbum previsto para ser lançado este ano. Entre elas, uma parceria com Frejat, ‘Te Amei Ali’. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 21, 22 e 23/2, 21h; 24/2, 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Duda Beat

Misturando axé, pop e eletrônico, a cantora faz show do álbum ‘Sinto Muito’ (2018). Sesc Santo Amaro. Praça coberta. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 23/2, 20h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.