Dez bons shows para ver no mês de agosto em São Paulo

Maria Bethânia

Ela estreia o show ‘Claros Breus’ em São Paulo. Pela primeira vez, a cantora trabalha com o maestro e arranjador da Orkestra Rumpilezz Letieres Leite, mostrando canções que devem figurar em seus próximos trabalhos ao lado de cinco instrumentistas. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 2 e 3/8, 22h. R$ 230/R$ 750. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcelo Jeneci

Depois de cinco anos, ele lança álbum de inéditas, ‘Guaia’, com parcerias do músico com Arnaldo Antunes e Chico César. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3/8, 21h30; 4/8, 18h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Karina Buhr

Em ‘Desmanche’, seu quarto disco, ela aposta na fusão de tambores e guitarras. Max B.O. participa do show de lançamento do álbum. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 3/8, 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Renato Teixeira & Oswaldo Montenegro

Amigos há anos, eles apresentam o show ‘A Emoção de um Encontro’. Releituras dos clássicos ‘Romaria’, ‘Tocando em Frente’ e ‘Bandolins’ estão no repertório. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 3/8, 22h. R$ 119/R$ 259.Cc.: todos. Cd.: todos.

Titãs

Os Titãs surgiram nos anos 1980, mas foi com o ‘Acústico MTV’ (1997) que eles atingiram o auge comercial, vendendo 1,8 milhão de cópias. Da formação daquela época, permanecem Sérgio Britto, Tony Bellotto e Branco Mello. No show ‘Titãs Trio Acústico’, eles relembram o formato vitorioso. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 9/8, 22h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Alice Caymmi

Ao lado do pianista Itamar Assiere, ela faz show do álbum ‘Electra’ (2019), com músicas de nomes como Maysa e Fagner. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 10/8, 22h. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ney Matogrosso

Depois de cinco anos em cartaz com ‘Atento aos Sinais’, o cantor faz o show ‘Bloco na Rua’. Acompanhado por sete músicos, ele interpreta músicas de Fagner, Rita Lee e Raul Seixas. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 16 e 17/8, 22h. R$ 140/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Air Supply

Formado pelos ingleses Graham Russell e Russell Hitchcock, o duo escreveu seu nome na história da música pop por meio de vários sucessos, entre eles ‘Making Love (Out of Nothing at All)’. Eles vêm ao Brasil para divulgar o disco ‘The Lost In Love Experience’. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 22/8, 22h. R$ 280/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcelo Falcão

Ex-vocalista d’O Rappa, ele faz show do primeiro álbum solo, que saiu este ano. O rapper Hungria Hip Hop e o grupo Ponto de Equilíbrio abrem a noite. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 23/8, 23h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Iza e Di Ferrero

Dividindo a noite, os artistas fazem shows com seus trabalhos mais recentes. Apostando no pop, Iza interpreta as músicas do álbum ‘Dona de Mim’ (2018). Ex-vocalista do NXZero, Di Ferrero mostra as faixas do EP ‘Sinais’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 30/8, 22h. R$ 80/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.