Dez bons shows para ver em São Paulo no mês de novembro

Tulipa Ruiz e João Donato

Lançando o compacto ‘Tulipa & Donato’, o pianista e a cantora mesclam seus repertórios, destacando as novas ‘Gravidade Zero’ e ‘Manjericão’. Sesc Vila Mariana.Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 1/11, 21h; 2/11, 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dido

A cantora britânica faz show pela primeira vez no Brasil. Em março, ela lançou o álbum ‘Still on My Mind’. Nesta apresentação, além de novas canções, ela relembra ‘Thank You’ e ‘White Flag’. UnimedHall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 2/11, 22h. R$ 200/R$ 700. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zélia Duncan

Lançado no final de maio, ‘Tudo é Um’ é o álbum mais recente da cantora e compositora, que volta a trabalhar com o produtor Christiaan Oyens. Há parcerias dela com Zeca Baleiro e Paulinho Moska. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. R$ 80/R$ 240. 7/11, 21h30 (abertura da casa, 20h). R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tiago Iorc

O cantor de ‘Amei te Ver’ faz show do projeto ‘Acústico MTV’, que retoma o formato vitorioso da emissora. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 8 e 9/11, 23h (abertura, 21h). R$ 140/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Margareth Menezes

Com 13 canções inéditas, ‘Autêntica’ é o novo disco da cantora baiana. No show de lançamento, ela é acompanhada por seis músicos. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 9/11, 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Popload Festival

Lenda do rock, Patti Smith faz show pela primeira vez em São Paulo, dentro da programação do evento. Também estão escalados nomes como Hot Chip, Cansei de Ser Sexy e Tove Lo. Memorial da América Latina (15.000 lug.). Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. 15/11, 11h (abertura). R$ 580/R$ 800. Vendas pelo site: www.ticketload.com.

Baco Exu do Blues

‘Bluesman’, segundo álbum do rapper, figurou nas listas de melhores discos de 2018. Na apresentação, ele destaca músicas deste trabalho e de ‘Esú’ (2017). Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 20/11, 21h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Erykah Badu

Ícone do R&B e do hip hop contemporâneo, a cantora americana faz show com hits. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 21/11, 22h (abertura, 20h). R$ 220/R$ 360. Cc.: todos. Cd.: todos.

Djavan

No ano passado, o cantor e compositor lançou o álbum ‘Vesúvio’. Além de canções como a faixa-título, ele interpreta no show ‘Esquinas’ e ‘Samurai’. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 23/11, 22h30 (abertura, 20h30); 24/11, 21h (abertura, 19h). R$ 140/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Shawn Mendes

De volta ao Brasil, o artista pop canadense traz a São Paulo a turnê de seu terceiro disco, com o hit ‘In My Blood’. Allianz Parque. R. Palestra Itália, 200, Perdizes. 29/11, 19h45 (abertura dos portões, 17h); 30/11, 19h15 (abertura dos portões, 16h30). R$ 380 (cadeira nível 1). 30/11, esgotado. Vendas pelo site: www.livepass.com.br