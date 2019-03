Dez bons shows para ver em São Paulo no mês de abril

O Grande Encontro

Os amigos Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo (foto) dão sequência à turnê que comemora os 20 anos do projeto O Grande Encontro, que originalmente incluía também Zé Ramalho. ‘Banho de Cheiro’, ‘Ciranda da Rosa Vermelha’ e ‘Anunciação’ estão no show. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6/4, 23h (abertura, 21h). R$ 160/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Djavan

O cantor apresenta show do álbum mais recente, ‘Vesúvio’ (2018). Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 12 e 13/4, 22h. R$ 100/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Gilberto Gil e Paralamas do Sucesso

Em show do projeto Versão Brasileira, o artista e a banda fazem shows com sucessos que marcaram suas carreiras. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 13/4, 22h (abertura, 20h). R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Arnaldo Antunes

No show do álbum ‘RSTUVXZ’ (2018), o cantor e compositor mistura samba e rock. Sucessos como ‘Televisão’ também estão no repertório da apresentação. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 26/4, 22h. R$ 80/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Djonga

Revelação do rap contemporâneo, ele apresenta o repertório do álbum ‘Ladrão’ (2019). Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 26/4, 22h. R$ 80 (1º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ivete Sangalo

Depois de gravar o DVD ‘Live Experience’, a cantora volta a São Paulo em show com os grandes sucessos da carreira. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 26/4, 23h30. R$ 140/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Toquinho e Demônios da Garoa

Na turnê ‘De Adoniran a Vinicius’, o cantor e compositor se encontra com o grupo para interpretar ‘Tiro ao Álvaro’, ‘Tarde em Itapoã’ e ‘Trem das Onze’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 26/4, 22h. R$ 90/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rincon Sapiência

Com ‘Galanga Livre’ (2017), o artista conquistou definitivamente seu espaço no rap nacional. No disco, ele mescla música africana e eletrônica. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 27/4, 22h. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

BK’

‘Gigantes’ é o segundo álbum do rapper, que ele apresenta neste show. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 27/4, 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Humberto Gessinger

Encerrando a turnê ‘Ao Vivo Pra Caramba’, o artista faz show com duas formações de banda distintas. Há hits da carreira solo e dos Engenheiros do Hawaii. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 30/4, 22h. R$ 100/R$ 225. Cc.: todos. Cd.: todos.