Dez boas mostras para conferir em galerias de arte de São Paulo

Jac Leirner

A exposição ‘Adição’ (foto abaixo) reúne esculturas, instalação e fotografias em que a artista aborda temas como a compulsão e o consumo. Fortes D’Aloia & Gabriel. R. Fradique Coutinho, 1.500, Pinheiros, 3032-7066. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 28/7.

Marcia de Moraes

Na individual ‘História do Olho’, a artista apresenta cinco colagens, dez esculturas de cerâmica e uma instalação formada por 15 metros contínuos de desenhos. Imagens como línguas, dentes, ovos e cordões umbilicais aparecem nas obras. Galeria Leme. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8184. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 23/6.

Cícero Dias

Com curadoria de Waldir Simões de Assis, a exposição reúne 40 obras do pernambucano (1907-2003). Na seleção, há aquarelas e uma série inédita de litografias criadas em Paris. Simões de Assis Galeria de Arte. R. Sarandi, 113, Cerqueira César, 3062-8920.10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom. e fer.). Grátis. Até 4/8.

Mira Schendel: Sarrafos e Pretos e Brancos

Na mostra, são exibidas pinturas e outras obras feitas sobre papel de arroz japonês. São criações pertencentes a diferentes séries da artista, como ‘Sarrafos’, de 1987, e ‘Black and White’, desenvolvida a partir de 1985. Galeria Bergamin & Gomide. R. Oscar Freire, 379, Jd. Paulista, 3853-5800. 10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 23/6.

Ferreira Gullar

A Dan Galeria apresenta mostra com 60 relevos criados pelo poeta (foto abaixo). Morto em 2016, ele costumava contar que passou a fazer tais obras por acaso, quando seu gato bagunçou recortes que colava sobre um desenho. R. Estados Unidos, 1.638, Jd. América, 3083-4600. 10h/19h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 14/7.

Isay Weinfeld

‘Supercalifragilisticexpialidociou’ reúne 16 colagens inéditas do artista, produzidas com objetos que ele vem colecionando ao longo dos anos. Anexo Millan. R. Fradique Coutinho, 1.416, Pinheiros, 3031-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 23/6.

Leda Catunda e Alcides: Onde Estamos e Para Onde Vamos

Leda foi convidada pela Galeria Estação para escolher um artista do acervo do local para dialogar com sua produção. Nasceu, assim, a exposição com 20 obras dela e dez do baiano Alcides. Além de motivos em comum, como estradas e veículos, a produção dos dois traz semelhanças nas cores e na simplificação das figuras. R. Ferreira de Araújo, 625, Pinheiros, 3813-7253. 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 11/8.

Gilberto Salvador

Na mostra ‘Duas SpherogrÁfias’, o artista apresenta uma série de obras, em diferentes suportes, sendo a maioria inspirada em poemas do espanhol Federico Garcia Lorca. Emmathomas Galeria. Al. Franca, 1.054, Jd. Paulista, 3045-0755. 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 14/7.

Avesso Viés

A coletiva reúne produções que vinculam o uso da tecelagem com a percepção da passagem do tempo. Com curadoria de Paulo Miyada, são exibidas obras de nomes como Nelson Leiner, Daniel Senise, Marina Weffort e Yuli Yamagata. Sim Galeria. R. Sarandi, 113, Cerqueira César, 3062-8980. 10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom. e fer.). Grátis. Até 11/7.

O Inquietante

A mostra coletiva, cujo título parte de obra homônima de Freud, reúne 21 trabalhos, entre desenhos, esculturas, fotografias e pinturas, ligados ao tema da inquietação diante do estranho. São exibidas obras de Farnese de Andrade, Flávio Cerqueira, Francisco Hurtz, Luciano Zanette, Luc Dubois, Monica Piloni, Tomoshige Kusuno, Walmor Corrêa e Wesley Duke Lee. Verve Galeria. R. Lisboa, 285, Jd. Paulista, 2737-1249. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 21/7.