Dez atrações gratuitas para aproveitar o fim de semana em São Paulo

Crianças

A Raposa Má

Dentro do projeto ‘Cineminha’, o filme traz a história de uma raposa que pensa que é galinha, um coelho que se faz de cegonha e um pato que quer tomar o lugar de Papai Noel. Toda essa confusão irá abalar a tradicional paz da vida no campo. Livre. 83 min. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana, 2971-8700 . Sáb. (18), 14h. Grátis.

Bichos do Brasil

Ao som de forró, frevo, bossa nova, samba e maracatu o grupo de teatro Pia Fraus recria o ambiente de uma mata para retratar a riqueza da fauna brasileira. Dirigidos por Beto Andretta, Beto Lima e Hugo Possolo, os atores manipulam mais de 500 bonecos em um espetáculo que já passou por onze países. Sesc Parque Dom Pedro II. Quadra Poliesportiva 3. Praça São Vito, s/n, Brás, 3111-7400. Dom. (19), 14h30. Grátis.

Exposições

Gravuras de Rembrandt

A Fundação Ema Klabin apresenta cinco gravuras do artista pertencentes à sua coleção, destacando também a história e as técnicas do mestre holandês. Entre elas, ‘Jovem Sentado no Chão com uma Perna Estendida’. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. 14h/18h (fecha 2ª e 3ª). R$ 10 (sáb., dom. e fer., grátis). Até 30/6.

O que os Olhos Alcançam – Cristiano Mascaro

Com cerca de 180 imagens, a mostra traça um panorama da produção do fotógrafo, lembrado, entre outros aspectos, pelo foco na arquitetura urbana. Sesc Pinheiros. Espaço Expositivo. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 10h30/21h30 (dom. e fer., 10h30/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 23/6.

Feira

Feira de Arte da Vila Pompeia

O evento de rua chega em sua 32ª edição e traz diversas opções, entre artesanatos e gastronomia. Dividida em diferentes espaços, a feira tem, por exemplo, a Vila dos Brechós, na qual é possível encontrar roupas, acessórios e antiguidades. Já a Vila Mística traz expositores com produtos místicos e esotéricos e atendimentos terapêuticos como reiki e cromoterapia. A Vila Infantil, com oficinas e e shows de mágica, garante a diversão da criançada. Quadrilátero que compreende as ruas Tucuna, Caraibas, Padre Chico, Ministro Ferreira Alves, Xerentes e Maringá. Dom. (19), 9h/19h. Grátis.

Oficina

Oficina de Estampas Urbanas

Dentro da programação da 17ª Semana Nacional de Museus – o Dia Internacional dos Museus é comemorado em 18 de maio – o evento vai convidar os público a percorrer o Museu de Arte Sacra e, depois, em espaços situados entorno do prédio, produzir estamparias baseadas na visão cotidiana que os partcipantes têm sobre o cotidiano. Museu de Arte Sacra de São Paulo. Av. Tiradentes, 676, Luz, 3326-3336. Sáb. (18) e dom. (19), 15h. Grátis (Inscrições em www.museuartesacra.org.br).

Shows

Cidade Negra

Toni Garrido (voz), Lazão (baixo) e Bino Farias (bateria) fazem o show ‘Cidade Pelo Mundo 2019’. Além dos hits ‘Girassol’ e ‘Pensamento’, o show conta com três músicas inéditas. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (18), 18h. Grátis.

Pepeu Gomes

No show ’50 a Mais de Mil’, o guitarrista comemora 50 anos de carreira. ‘Eu Também Quero Beijar’ e ‘Masculino e Feminino’ estão no repertório. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (19), 15h30. Grátis.

Teatro

As Cangaceiras, Guerreiras do Sertão

O musical com texto de Newton Moreno e direção de Sérgio Módena destaca mulheres que se rebelam contra a opressão do cangaço. 120 min. 12 anos. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reserva pelo site: bit.ly/sesisp). Até 4/8.

Condomínio Visniec

Dirigido por Clara Carvalho, o espetáculo é inspirado em seis monólogos presentes na coletânea ‘O Teatro Decomposto ou O Homem – Lixo’, do romeno Matéi Visniec. Com Ana Clara Fiscer, Felipe Souza e outros. 55 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (60 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 5ª e 6ª, 20h; sáb., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até sáb. (18).