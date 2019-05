Dez atividades para o Dia do Desafio

A 25ª edição do Dia do Desafio, realizada pelo Sesc São Paulo, acontece no dia 29 de maio na unidades da instituição e em diferentes espaços públicos da capital paulista. São dezenas de atividades gratuitas para promover a conscientização da prática esportiva.

Confira dez atrações selecionadas pelo Divirta-se:

Apresentação esportiva de Judô com Flávio Canto

Em um bate-papo com o público, o judoca falará sobre os desafios do esporte e da importância de se praticar atividade física. Ele também fará uma apresentação de ténicas de Judô. Livre.

Sesc 24 de Maio. 10º andar. R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6256. 19h/20h30.

Apresentação Esportiva com Poliana Okimoto

A maratonista aquática Poliana Okimoto, ouro no Mundial de Barcelona em 2013, conversará sobre suas conquistas e fará uma apresentação esportiva para o público. Livre.

Sesc Santana. Parque aquático. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Jardim São Paulo, 2971-8700. 17h/19h.

Atletismo com Claudinei Quirino

Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Sidney (2000), Claudinei Quirino falará sobre suas vivências no esporte e demonstrará técnicas de atletismo. Livre.

Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, Chácara Nossa Sra. do Bom Conselho. 5510-2700. 18h/21h30.

Badminton no Parque da Luz

Apresentação e vivência da modalidade, que é praticada por dois ou quatro participantes e guarda semelhanças com o tênis. Livre.

Parque da Luz. Área Esportiva. R. Ribeiro de Lima, s/n, Bom Retiro. 9h30/11h.

Circuito Radical para Crianças

As crianças serão convidadas a participarem de uma série de desafios motores com a finalidade de concluírem um circuito de esportes radicais.

Sesc Itaquera. Orquestra Mágica. Avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera, 2523-9200. 11h/12h e 14h/15h.

Corrida Vertical

O objetivo é correr pelas escadarias da unidade – do 4º subsolo ao 7º andar, no menor tempo possível. Recomendado para maiores de 16 anos.

Sesc Pinheiros. Rua Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. 18h/21h.

Desafio com Serginho

O atleta, considerado o melhor líbero da história do vôlei, falará sobre a carreira e sobre a motivação para criar um instituto que leva o seu nome. Ele também fará uma vivência esportiva com os participantes. Livre.

Sesc Consolação. Ginásio Verde. R. Dr. Vila Nova, 245, Consolação, 3234-3000. 19h.

Desafio Retrô – Lambaeróbica

A proposta é resgatar uma das atividades físicas mais praticadas na década de 1990. Com a Cia. Filhos do Sol, comandada por Rogério Costa. Livre.

Terminal Rodoviário do Jabaquara. Primeiro Subsolo. Rua dos Jequitibás, s/n, Jabaquara. 10h/17h

Nadando com Xuxa e André Brasil

Os participantes terão a oportunidade de nadarem com Fernando Scherer, o Xuxa, atleta de destaque nos anos 1990 e com André Brasil, nadador paralímpico brasileiro, atual recordista mundial nos 50, 100 e 800 metros livre e nos 50 e 100 metros borboleta. Livre. Capacidade de 60 pessoas por sessão (necessário exame médico).

Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. 9h30/11h (com o Xuxa) e 19h/20h30 (com André Brasil).

Rugby Sevens

Apresentações sobre a cultura esportiva da modalidade, praticada em espaço reduzido e com regras adaptadas. Livre.

Sesc Pompeia. Ginásio do 4º andar. Rua Clélia, 93, Lapa, 3871-7700. 9h30/20h30.