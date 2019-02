Descubra cinco exposições em São Paulo que destacam a arte modernista

Burle Marx: Arte, Paisagem e Botânica

Com curadoria de Cauê Alves, a exposição reúne 70 trabalhos do artista (1909-1994), entre desenhos, pinturas, esculturas, tapeçarias, projetos paisagísticos e registros de espécies botânicas. MuBe. R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 2594-2601. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 17/3.

Visões da Arte no Acervo do MAC USP 1900-2000

Com um dos acervos mais expressivos de artes moderna e contemporânea da América Latina, o museu (foto) propõe uma visita à sua coleção em uma seleção de cerca de 160 obras. A mostra contempla um século de história da arte, com nomes como Kandinsky, Modigliani e Tarsila do Amaral. MAC USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254. 11h/21h (fecha 2ª). Grátis. Por tempo indeterminado.

Lasar Segall: Ensaio Sobre a Cor

A questão cromática na produção de Lasar Segall é tema da mostra, que reúne 87 pinturas, desenhos, fotos e documentos do artista. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 9h/21h (dom. e fer., 9h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 5/3.

O Sagrado na Arte Moderna Brasileira

Sob curadoria de Fábio Magalhães e Maria Inês Lopes Coutinho, a exposição reúne obras de artistas como Alfredo Volpi, Anita Malfatti, Portinari e Fúlvio Pennacchi. Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676, Luz, 3326-5393. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 31/3.

Galeria José e Paulina Nemirovsky – Arte Moderna

De longa duração, a mostra traz um recorte da arte moderna brasileira em mais de cem criações de grandes nomes, como Lasar Segall e Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti. A seleção contempla tanto a coleção do casal Nemirovsky quanto os acervos de Roger Wright e da própria Pinacoteca. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 10 (sáb., grátis). Por tempo indeterminado.