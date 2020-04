Delivery pet friendly

Cris Berger

Guia Pet Friendly

No mundo dos negócios costuma-se identificar uma necessidade para criar uma solução e oportunidade. Em 2015, entendi que os pet lovers tinham dúvidas de onde ir com seus animais de estimação. Na verdade, mais do que isso: em quais lugares de fato eles seriam aceitos, sem o risco de não serem atendidos.

Percebo como as pessoas ficam ofendidas quando um local não permite a entrada de seus cães. Quando a bandeira pet friendly é levantada, os “pais de pets” são conquistados imediatamente. Entretanto, a quarentena fechou as portas do comércio e uma nova modalidade surgiu para segurar o faturamento de restaurantes e afins: o delivery.

Por isso, achei justo sermos fiéis a quem recebe nossos “filhos peludos” e lancei a campanha “peça delivery de locais pet friendly”. Precisamos cuidar dos nossos para, quando a vida normalizar, eles tenham sobrevivido ao isolamento de seus clientes. Com vocês, quatro estabelecimentos que adoram nossos cachorros:

Vie Rose

Serve uma comida mais elaborada, tem cozinha de autor. Seu ambiente é intimista e romântico. Então, quem sabe reproduzir esse clima em casa? Ponha um mesa bem bonita e promova um jantarzinho à luz de velas. Os pratos eles enviam. R. Vupabussu, 199, Pinheiros.

Piadina Tree

É uma “lanchonete italiana”. Explico: a especialidade da casa são as piadinas (foto) feitas com um pão bem fininho e diversos recheios. Eu escolhi o Tuna (com atum; R$ 34,90) e adorei. Vale pedir também pela saladinha Blu (maçã, gorgonzola, nozes carameladas, tomate cereja, folhas e molho de mostarda e mel; R$ 13,90). Gostei tanto que, no dia seguinte, já queria pedir de novo. Av. Juriti, 629, Moema.

Varal 87

A casa é especializada em carnes nobres. Suas entregas são realizadas de quinta a domingo, com um cardápio mais reduzido. Quando fui ao local com a Ella, minha sharpei, fomos tão bem recebidas! Eles adoram pets. Queremos voltar em breve para curtir a varandinha. R. Graúna, 87, Moema.

La Pasta Gialla

A casa nos Jardins é um dos locais que eu e a Ella mais frequentamos. O clima é descontraído, o Enzo (o proprietário) ama cachorros e sempre recebe nos recebe tão bem… A comida é de alta categoria: confort food, que neste momento é tudo que precisamos, né? Alameda Lorena, 1.285, Jardins.