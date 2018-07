Degustação de vinhos serve cerca de 300 rótulos nacionais e importados no fim de semana

+ Cerca de 300 rótulos nacionais e importados integram a degustação de vinhos da 5ª International Wine Show. Para harmonizar, será servido um bufê de queijos, frutas e pães. Além da degustação, o ingresso dá direito a uma taça personalizada e um guia com a lista de vinhos de cada expositor. Centro de Convenções Frei Caneca (4º andar). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2020. Sáb. (28), 16h/21h. R$ 99. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Confira outras dicas do roteiro de bares desta semana:

NOVOS

BEC

Inaugurado em junho, o imóvel construído na década de 1930 mantém o clima de quintal comum em algumas casas antigas de Pinheiros. O significado da sigla usada para batizar a casa – ‘Breja’ e ‘Churras’ – resume a proposta do cardápio, com pratos e sanduíches feitos com diferentes cortes de carne, como o de churrasco com queijo (R$ 28), que acompanha fritas e maionese defumada. Para beber, as seis torneiras do bar alternam marcas nacionais, como a Burgman Lager (R$ 14, o pint). Versões de gim-tônica também fazem sucesso, como a ‘La Pepinera’ (R$ 27), com vodca orgânica, suco de limão-siciliano e rodelas de pepino. R. Padre Garcia Velho, 72, Pinheiros, 99660-2161. 12h/ 0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

BOTECOS

Bar do Celso

O boteco próximo à avenida dos Bandeirantes e à Berrini serve espetos de kafta (R$ 8,10, cada), de frango (R$ 8,10, cada) e de queijo coalho com mel (R$ 10,50, cada), que acompanham a cerveja Serramalte (R$ 13) ou as doses de 60 rótulos de cachaça (R$ 24, Musa Ouro). R. Brejo Alegre, 414, Brooklin Paulista, 5506-6418. 12h/15h e 17h/23h (sáb., 12h/23h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Empanadas Bar

O nome do bar já sugere: sua especialidade são as empanadas. São 11 opções de recheio, como a de goiabada com queijo. O cliente pode optar por pedir apenas uma (R$ 6,90, a pequena; R$ 9,70, a grande) ou a porção com seis unidades, menores, de sabores como frango, palmito, carne-seca e queijo roquefort (R$ 37,90). Para beber, peça uma garrafa de 600 ml de Serramalte (R$ 13,50). R. Wisard, 489, V. Madalena, 3032-2116. 12h/2h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jabuti

Aberto em 1967 pela mesma dupla de Antônios (o Martins e o Figueiredo) responsável pelo bar Marco Antonio, tem um cardápio bem parecido: há a famosa ‘Joana D’Arc’ (R$ 28), linguiça grelhada na labareda do álcool, além de porções de frutos do mar, como a de polvo (R$ 65). Um chope Brahma (R$ 8,90, claro; R$ 10,90, black) completa o programa. Prove também a batida de amendoim (R$ 17/R$ 27). Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1.315, V. Mariana, 5549-8304. 10h/1h (dom., 10h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Portella Bar

Nesta casa com tempero nordestino, os folhados com recheio de mortadela, pistache e requeijão (R$ 39,90, 8 unid.) são boa pedida para anteceder a moqueca de cação com camarão (R$ 73,90). Para abrir o apetite, a batida ‘Portella’ (R$ 21,90), à base de coco e vodca, dá conta do recado. R. Prof. Sebastião Soares de Faria, 61, Bela Vista, 3262-2794. 17h/23h50 (sáb., 12h/22h50; dom. e fer., 12h/18h50; fecha 2ª). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

CACHAÇA

Barnabé

O bar tem cardápio nordestino, como o baião de dois (R$ 14,90/R$ 39,90) e o escondidinho de carne-seca (R$ 29,90). Para comer com os amigos, tem a porção de carne de sol com mandioca (R$ 54,90). As cervejas são de 600 ml, como a Original (R$ 13,50). Peça os ‘Dadinhos de Tapioca’ (R$ 22,90), cubinhos de tapioca com queijo coalho. Pça. Comandante Eduardo de Oliveira, 147, Pq. Edu Chaves, 2242-2435. 12h/23h (dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Legítimo

O bar preza pela simplicidade: há mesas na calçada, quadros com escudos de times de futebol, azulejos brancos e cardápio com petiscos triviais. O sucesso são as linguiças artesanais de Bragança Paulista, como a calabresa de provolone (R$ 48,90). Outro quitute irresistível são as coxinhas, que, de tão macias, derretem na boca (R$ 29,90, 8 unid.). Para beber, tem chope Brahma (R$ 8,90, claro; R$ 9,90, black). R. Luís Góis, 1728, V. Clementino, 2729-2730. 17h/0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 13h/23h; 2ª, 17h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

HOTEL

Baretto

Dentro do Hotel Fasano, tem elegantes poltronas de couro. Para beber, prove os drinques servidos por garçons vestidos de smoking. O ‘Dry Martini’ (R$ 56) e o ‘Cosmopolitan’ (R$ 42) são caprichados. Apresentações de banda com piano, baixo e bateria embalam a noite. Para comer, peça a vitela à milanesa empanada na farinha de pão de miga (R$ 79). R. Vitório Fasano, 88, Cerqueira César, 3896-4160. 19h/2h (sáb. e fer., 19h/3h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 55. Cc.: todos. Cd.: todos.

MEXICANO

Taco

Para comer, tem nachos (R$ 32,30) e quesadillas de queijo, milho e tomate (R$ 36,50) ou de filé mignon, queijo e tomate (R$ 49,60). Para beber, peça uma tequila (R$ 16/R$ 42, a dose). Todos os dias, há o festival de comida mexicana: sete pratos do cardápio, mais molhos e tortilhas à vontade (R$ 59,90). R. Gabriele D’Annunzio, 1.301, Campo Belo, 5042-2858. 17h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

MÚSICA AO VIVO

Bar do Alemão

Com boa música, a casa serve chope Brahma (R$ 7,90, claro; R$ 9,20, black), boa pedida para tomar enquanto experimenta o filé à parmegiana (R$ 62). Entre as porções, tem a de bolinho de bacalhau (R$ 35,60, 12 unid.). Av. Antártica, 554, Água Branca, 3862-5975. 11h/1h (5ª a sáb., 11h/4h; dom.,18h/0h). Couv. art.: R$ 10/R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Adega Santiago

Se houver lugar no balcão, fique por ali na companhia da porção de croquetes de pato (R$ 43, 6 unid.). Uma vez à mesa, peça os ‘Frutos do Mar à Tasquinha’ (R$ 93), que leva polvo, lula e camarão com batatas ao murro e cebola. Prove também a bacalhoada na lenha (R$ 209, para duas pessoas) e a paella da casa (R$ 89). R. Sampaio Vidal, 1.072, Jd. Paulistano, 3081-5211. 12h/15h e 19h/23h (3ª e 4ª, 12h/15h e 19h/ 0h; 6ª e sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/22h). Couv. art.: R$ 9,90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Armazém Piola

O espaço reúne as pizzas da Piola com porções dos botecos Salve Jorge, Posto 6 e Patriarca. A ‘Tre Funghi’ (R$ 56) está entre as mais pedidas, mas a casa também serve petiscos, como as coxinhas de galeto (R$ 24). Para beber, peça o chope Sol (R$ 4,90) ou Xingu (R$ 5,50). R. Aspicuelta, 547, V. Madalena, 4305-6539. 18h/1h (6ª e sáb., 18h/3h; dom., 14h/23h59; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Viela Bar

O bar serve pratos executivos e comidinhas. Uma das opções é o ‘Burgão do Johnny’ (R$ 37,90), com mix de carnes vermelhas, bacon, cebola caramelizada e maionese verde, que vem à mesa acompanhado de batata rústica. A carta de bebidas tem cerveja Original (R$ 14,90) e doses de uísque (R$ 24,90/R$ 72), vodca (R$ 14,90/R$ 38), cachaça (R$ 14,90/R$ 15,50) e tequila (R$ 17,90/R$ 22,50). R. Manoel Guedes, 281, Itaim Bibi, 2305-2453. 12h/15h e 17h/0h (6ª, sáb. e dom., 12h/0h). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

PUB

All Black

Inspirado nos bares irlandeses, tem bandas que tocam covers ao vivo. Os chopes são tirados na pressão, como o Guinness (R$ 25, o pint) e o Old Speckled Hen (R$ 27, o pint). A porção de ‘Potato Skin’ (R$ 22) é feita com barquinhas de batata frita com casca e temperada com lemon pepper, molho de pimenta doce e sour cream. Típica da Irlanda, a ‘Irish Boxty’ (R$ 39) é uma panqueca com shimeji, muçarela de búfala e molho de tomate. R. Oscar Freire, 163, Jd. Paulista, 3088-7990. 18h/0h30 (5ª, 18h/1h30; 6ª e sáb. 18h/2h; fecha dom. e 2ª). Entrada: R$ 15/R$ 30. Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

