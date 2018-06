‘Deadpool 2’ e ‘A Natureza do Tempo’ estão entre as estreias da semana nos cinemas

A Abelhinha Maya: O Filme

(Die Biene Maja 2 – Die Honigspiele, Alemanha/2018, 85 min.) – Animação. Dir. Noel Cleary, Sergio Delfino, Alex Stadermann. Com Uwe Ochsenknecht. Maya é uma abelhinha à procura de diversão. Um dia, ela incomoda a Imperatriz de Buzztropolis e, como consequência, é forçada a participar dos Jogos de Mel, para, assim, salvar sua colmeia. Livre. Confira salas e horários de exibição

Deadpool 2

(Estados Unidos/2018, 120 min.) – Comédia. Dir. David Leitch. Com Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin. O super-herói mais engraçado do cinema está de volta. Quando o super soldado Cable ameaça a paz mundial, o mercenário precisa aprender o que é ser herói de verdade. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Entre-Laços

(Karera ga honki de amu toki wa, Japão/2017, 127 min.) – Drama. Dir. Naoko Ogigami. Com Tôma Ikuta, Rinka Kakihara, Kenta Kiritani. Aos 11 anos, Tomo vivenciou um grande trauma – foi abandonada pela mãe, Hiromi. Agora, a menina mora com seu tio e a namorada dele, com quem vai aprender o real sentido da palavra família. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

A Natureza do Tempo

(En Attendant les Hirondelles, França/2016, 113 min.) – Drama. Dir. Karim Moussaoui. Com Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani. Entre as novas configurações da sociedade árabe contemporânea, a vida de três pessoas completamente distintas irá se interligar inesperadamente. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Paris 8

(Mes Provinciales, França/2017, 137 min.) – Comédia dramática. Dir. Jean-Paul Civeyrac. Com Andranic Manet, Gonzague Van Bervesselès, Corentin Fila. Após se mudar para Paris e realizar o sonho de estudar cinema, Etienne conhece Mathias e Jean-Noel, rapazes com os mesmos objetivos que ele. No entanto, ao longo do ano, o estudante percebe que nem tudo sairá como planejado. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

O Processo

(Brasil/2018, 137 min.) – Documentário. Dir. Maria Augusta Ramos. Com Dilma Rousseff, Lula, Chico Buarque de Hollanda. A diretora passou meses no Planalto e no Congresso Nacional captando imagens sobre votações e discussões que culminaram no impeachment de Dilma. Livre. Confira salas e horários de exibição

Querida Mamãe

(Brasil/2017, 95 min.) – Drama. Dir. Jeremias Moreira Filho. Com Selma Egrei, Letícia Sabatella, Marat Descartes. Heloísa é uma médica infeliz. No hospital em que trabalha, ela conhece a pintora Leda, que acaba de sofrer um acidente. As duas se envolvem, mas Heloísa precisará lutar contra o preconceito de sua família. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

