De ‘Simonal’ a ‘Rainhas do Crime’, 14 filmes estreiam esta semana em São Paulo

Simonal

(Brasil/2019, 105 min.) – Biografia. Dir. Leonardo Domingues. Com Fabrício Boliveira. Após anos de sucesso, as finanças do cantor Wilson Simonal ameaçam o futuro de sua carreira. 14 anos.

Alma Imoral

(Brasil/2019, 108 min.) – Documentário. Dir. Silvio Tendler. Conceitos de alma e matéria física são abordados pelo documentário baseado na obra homônima de Nilton Bonder. 12 anos.

O Amigo do Rei

(Brasil/2019, 142 min.) – Documentário. Dir. André D'Elia. Com Luciano Chirolli. Tratando do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, o deputado federal Rey Naldo mostra ao Congresso Nacional como a política e a mineração se relacionam de maneira íntima. 12 anos.

Histórias Assustadoras para Contar no Escuro

(Scary Stories to Tell in the Dark, EUA/2019, 108 min.) – Terror. Dir. André Øvredal. Com Zoe Margaret Colletti. Um grupo de crianças fica preso em seus próprios pesadelos, repletos de contos folclóricos e lendas urbanas de terror. 14 anos.

Leste Oeste

(Brasil/2016, 86 min.) – Drama. Dir. Rodrigo Grota. Com Felipe Kannenberg. Ezequiel é um ex-piloto que vive há 15 anos longe de sua cidade natal. Ao retornar, é obrigado a encarar vários personagens do passado. 14 anos.

Meu Amigo Enzo

(The Art of Racing in the Rain, EUA/2019, 109 min.) – Drama. Dir. Simon Curtis. Com Milo Ventimiglia. Denny Swift é piloto de corridas. Um dia, encontra um filhote de cachorro e decide adotá-lo. Quando o piloto se apaixona, a amizade dos dois passa por mudanças. 10 anos.

Minha Academia de Heróis: Dois Heróis

(Boku no Hero Academia, Japão/2019, 96 min.) – Animê. Dir. Kenji Nagasaki. Deku e All Might recebem um convite para a exposição mundial de inovações tecnológicas dos heróis. Quando o sistema de segurança é hackeado por vilões, um plano passa a ser colocado em prática. 12 anos. Anália Franco, Market Place, Santana Parque.

Mulheres Armadas, Homens na Lata

(Rebelles, França/2019, 87 min.) – Ação. Dir. Allan Mauduit. Com Cécile de France. Unidas pela morte do patrão, funcionárias de uma fábrica de atum encontram uma mala de dinheiro e decidem roubá-la. 16 anos.

Não Mexa com Ela

(Isha Ovedet, Israel/2019, 93 min.) – Drama. Dir. Michal Aviad. Com Liron Ben-Shlush. Orna é mãe de três filhos pequenos e está passando por dificuldades financeiras. Quando consegue um emprego de assistente em uma imobiliária, parece que sua sorte vai mudar, mas ela logo se torna alvo de assédio de seu chefe. 16 anos.

Rafiki

(África do Sul-Quênia-França/2018, 83 min.) – Drama. Dir. Wanuri Kahiu. Com Samantha Mugatsia. Kena e Ziki são grandes amigas, embora suas famílias sejam rivais políticas. Quando a relação de amizade vira romance, a rotina da comunidade passa a ser afetada. 16 anos.

Rainhas do Crime

(The Kitchen, EUA/2019, 103 min.) – Suspense. Dir. Andrea Berloff. Com Melissa McCarthy. Após seus maridos mafiosos serem presos, três mulheres assumem suas empresas. 16 anos.

Retrato do Amor

(Photograph, Alemanha-Índia-EUA/2019, 110) – Romance. Dir. Ritesh Batra. Com Nawazuddin Siddiqui. Pressionado por sua família a se casar, um fotógrafo convence uma estranha a fingir ser sua mulher. Ela aceita a proposta e os dois desenvolvem um laço inesperado. 12 anos.

Vermelho Sol

(Rojo, Brasil-Argentina-França-Holanda-Alemanha/2018, 119 min.) – Drama. Dir. Benjamin Naishtat. Com Dario Grandinetti. Em uma tranquila cidade rural, a vida do advogado Dario muda quando ele se envolve em uma discussão acalorada. 14 anos.

Voando Alto

(Manou the Swift, Alemanha/2019, 90 min.) – Animação. Dir. Andrea Block, Christian Haas. Após viver pensando que era uma gaivota, Manou descobre que é filho de um casal de andorinhas. Quando os animais correm perigo, ele será o único capaz de ajudá-los. Livre.