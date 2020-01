De história da arte a cultivo de plantas, confira bons cursos livres para fazer em São Paulo

Quer começar o ano estudando? Veja boas opções de cursos livres para fazer na cidade

Um curso sobre história da fotografia; um workshop sobre cuidados com orquídeas; outro sobre preparo de pães… Em São Paulo, não faltam opções para quem está sempre em busca de novos conhecimentos ou, então, de mais informações sobre temas já conhecidos. E, tradicionalmente, começo de ano é sempre um bom momento para organizar a rotina, inscrever-se em aulas e colocar em prática metas e planos que sempre ficaram para depois. Uma opção, neste caso, é ir atrás de escolas e espaços culturais que promovem cursos livres, sem a necessidade de ter experiência prévia.

Pensando nisso, elaboramos um roteiro com diversos cursos livres programados para este semestre. Se você quer se aprofundar em temas históricos, literários e artísticos, pode, por exemplo, conhecer pintoras do Barroco e do Renascimento em um curso do Masp ou aprender mais sobre os filmes do diretor americano David Lynch em um curso ministrado no MIS. Se a ideia é desenvolver habilidades manuais, tem opções de cursos práticos de fotografia, preparo de café e até um sobre cultivo de bonsai. Ah, também tem bons programas voltados às crianças, que vão de circo e costura até criações tecnológicas. /Colaborou Nathalia Molina, especial para o Estado.

PARA APRENDER E REFLETIR

Fotografia. O IMS terá curso teórico sobre quatro fotógrafos imigrantes de seu acervo: Vicenzo Pastore, Peter Scheier, Madalena Schwartz e David Zingg. As aulas serão conduzidas por Heloisa Espada, Fabiana Beltramin, André Pitol e Angelo Manjabosco. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. A partir de 8/4. 4ª, 19h/21h. R$ 70 (a aula) ou R$ 200 (4 aulas). Até 29/4.

História. O professor Saulo Goulart ministra Uma Outra História Americana, curso no qual aborda temas como política, religião e arte nas ricas civilizações que povoaram o continente antes da chegada dos europeus. Casa do Saber. R. Dr. Mario Ferraz, 414, Itaim Bibi, 3707-8900. A partir de 2ª (3). 2ª, 20h/22h. R$ 585. Até 17/2.

Escrita. Marcelo Rubens Paiva, colunista do Estado, comanda o curso Personagem de Si Mesmo(a). Ele dará lições a respeito de como escrever sobre a própria história, considerando o limite entre realidade e ficção. B_arco. R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426, Pinheiros, 3081-6986. De 17/2 a 20/2, 19h30/22h30. R$ 480.

Narrativa. Na Biblioteca Parque Villa-Lobos, o Curso de Narração de Histórias apresentará vários tipos de narrativas, como lendas, mitos e fábulas, além de técnicas de expressão, interpretação e improvisação. Av. Queiroz Filho, 1.205, Alto de Pinheiros, 3024-2500. A partir de 11/2. 3ª e 5ª, 14h30/17h30 (exceto dias 25 e 27/2). Grátis. Até 12/3.

Cinema. No curso David Lynch – Transformando Ideias em Imagens, o crítico Miguel Forlin desvenda a produção do cineasta americano. Serão analisados trechos de seus filmes – desde os primeiros curtas até a continuação de Twin Peaks, em 2017 –, bem como seu papel na história do cinema. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. A partir de 4/3. 4ª, 19h/22h. R$ 120. Até 1º/4.

Gastronomia. Doutoranda em História Social, Viviane Soares Aguiar comanda Perspectivas da Gastronomia em São Paulo: Mário e a Cozinha Brasileira. Teórico, o curso abordará receitas da culinária paulista, entre pratos e petiscos, pesquisadas pelo escritor Mário de Andrade. Casa Mário de Andrade (40 lug.). R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, 3666-5803. A partir de 4/3. 4ª, 19h/21h. Grátis. Até 25/3. Inscrições pelo site: bit.ly/cursogastsp

Interdisciplinar. O curso Amor e Morte nas Artes, com Jean Pierre Chauvin, Marcelo Lachat e Maria do Socorro Fernandes de Carvalho, aborda os dois temas a partir de textos de Platão e Sêneca, pinturas de Archimboldo e Bernini, e obras de Mozart. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-5600. A partir de 10/2. 2ª e 4ª, 14h30/17h30. R$ 18/R$ 60. Até 19/2.

História da arte. No Masp, Trajetórias Extraordinárias: Mulheres dos Séculos 16 e 17, com a pesquisadora Juliana Guide, apresenta cinco artistas italianas: Properzia de Rossi, Plautilla Nelli, Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana e Artemisia Gentileschi. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 17 a 20/2, 19h/21h30. R$ 560.

A PRÁTICA LEVA À HABILIDADE

Preparo de café. O Curso de Café em Casa, do Coffee Lab, ensina a comprar cafés de qualidade em gôndolas e cafeterias, a identificar sua qualidade sensorialmente e a preparar diferentes métodos caseiros. Há várias opções de datas entre fevereiro e maio – e a primeira das aulas será no dia 22/2. R. Fradique Coutinho, 1.340, V. Madalena, 3375-7400. 22/2, 9h/16h. R$ 315. Inf.: bit.ly/cflb2

Cerveja artesanal. A Sinnatrah Cervejaria-escola promove o Curso Iniciante de Produção de Cerveja Artesanal. Em um único dia, os alunos recebem lições sobre ingredientes e métodos de preparo. A aula dá direito a apostila, certificado, garrafa da cerveja feita pela turma e desconto na loja. Av. Pompeia, 2.021, Pompeia, 3862-5421. 8/2, 15/2, 29/2, 14/3, 21/3 ou 28/3, 10h/17h. R$ 380.

Produção de pães. No Quintal da Aurélia, para quem tem experiência com fermento natural, há oficina de pães especiais em 29/2, das 9h às 18h. Já nos dias 20/3, das 19h às 22h, e 21/3, das 9h às 13h, há um curso para iniciantes. Em dois módulos, mostra, por exemplo, diferentes tipos de farinhas. Alguns itens produzidos podem ser degustados e outros, levados para casa. R. Aurélia, 983, V. Romana, 99118-6045. Básico: R$ 380. Pães especiais: R$ 440.

Padaria vegana. Augusto Soares e Vera Mangabeira, o Casal Natural, ensinam receitas de pão, pizza e torta sem glúten e lactose. O curso inclui degustação e apostila digital. Casa Jaya. R. Capote Valente, 305, Pinheiros, 2935-6987. 9/2, 15h/19h. R$ 200.

Jardinagem. Entre os cursos da Escola de Botânica, há um de cultivo de orquídeas, nesta 5ª (6), das 18h às 21h30(R$ 180). Outro, no dia 8/2, das 9h às 12h30, ensina a criar quadros e cartões com plantas (R$ 250). Av. Angélica, 501, 3826-3277. Inf.: bit.ly/escb20

Cultura milenar. Conduzido por Marcio Augusto de Azevedo, da Bonsai Kai, um curso para iniciantes ensina métodos do cultivo de bonsai. Como modelá-lo, regá-lo e adubá-lo estão entre as lições das duas aulas. R. Miranda Guerra, 1.530, Jd. Petrópolis, 96665-1000. 14 e 15/3, 9h/18h. R$ 590. Inf.: falecom@bonsaikai.com.br

Soltando a voz. No Instituto Brincante, Joana Duah comanda curso de canto popular brasileiro. As aulas, para amadores ou profissionais, exploram tópicos como respiração, articulação e projeção da voz. R. Purpurina, 412, V. Madalena, 3816-0575. A partir de 3ª (4). 3ª, 19h30/21h. R$ 995 (em até 5 vezes; matrícula, R$ 80). Até junho.

Fotografia. No MAM, a fotógrafa Karina Bacci ministra curso básico de fotografia, com aulas sobre enquadramento, luz, velocidade, abertura e profundidade de campo. Há ainda saídas fotográficas pelo Parque Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera, 5085-13143. A partir de 10/2. 2ª e 4ª, 20h/22h. R$ 394. Até 19/2. Inf.: cursos@mam.org.br

TAMBÉM TEM PARA CRIANÇA

Inovação. Tecnologia e criatividade, juntas. Essa é a proposta do curso MakerP.I.T.C.H., que convida alunos, entre 5 e 15 anos, a encontrarem soluções para questões sociais e ambientais. No programa anual da Mundo Maker (começa em 10/2), as aulas de 1h40 ocorrem uma vez por semana. Os participantes aprendem sobre design thinking, programação e até engenharia, além de softwares de modelagem 2D e 3D, cortadora a laser e impressora 3D. A escola tem unidades também no Brooklin e na Vila Leopoldina. R. Aspicuelta, 345, V. Madalena, 93807-2345. 2ª a 6ª, 10h, 14h20 ou 16h20; sáb., 8h20 ou 10h. Até 28/11 (recesso entre 19/6 e 10/8). R$ 5.625 (em até 10 vezes). Inf.: mundomaker.cc

Arte. Com o Projeto Ainda É Férias, da Casa-museu Ema Klabin, crianças e adolescentes conhecem várias formas de retratar a si ou a outra pessoa, além do desenho. Em Retratos em Transparência (1º/2), os visitantes a partir de 7 anos desenham sua imagem, por exemplo, em acetato transparente, em frente ao espelho, brincando com a sobreposição. Quem tem 14 anos ou mais pode participar de Retrato de Memória (8/2), produzindo um trabalho tridimensional, usando colagem. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. Oficinas: 1º/1 ou 8/2, 14h30/16h30. Grátis. Inf.: emaklabin.org.br

Circense. Com aulas semanais, o Galpão do Circo recebe crianças entre 4 e 7 anos para Brincadeiras Circenses (3ª ou 4ª, 8h45/11h15 ou 14h/16h30 ). De 6 a 9 anos, por exemplo, há Iniciação ao Circo (5ª, 9h30/11h; 6ª, 16h30/18h), com atividades como trapézio e acrobacia. R. Girassol, 323, V. Madalena, 3815-6147. Brincadeiras Circenses: 11 vezes de R$ 435. Iniciação ao Circo: 11 vezes de R$ 318,18. Até dezembro. Inf.: galpaodocirco.com.br

Costura. Para fazer roupas de boneca ou aprender os fundamentos da costura, crianças a partir de 8 anos podem se inscrever no ateliê Rainha da Costura. As aulas, para até seis pessoas, duram duas horas, uma vez por semana, junto de adultos. Os pacotes são mensais. Cada aluno trabalha no seu ritmo e de acordo com o projeto individual. Também é possível estudar crochê. R. Mateus Grou, 634, Pinheiros, 3063-5956. 2ª, 4ª, 5ª ou 6ª, 10h, 14h ou 19h; sáb., 10h ou 14h. R$ 620 (4 aulas de costura) ou R$ 480 (4 aulas de crochê). Inf.: rainhasdacostura.com