De festival a novas mostras, atrações em São Paulo têm a fotografia como protagonista

Tendo o plástico como tema, a 9ª Mostra SP de Fotografia leva exposições a vários espaços da Vila Madalena. A abertura ocorre na 4ª (3), às 19h, no EBAC (R. Mourato Coelho, 1.404), local que exibirá obras de Luisa Dorr. Já o restaurante Banana Verde (R. Harmonia, 278) exibe a série ‘Árvores de Plástico’, de Eduardo Leal (foto ao lado). Grátis. Até 4/8. Inf: bit.ly/9spfoto

+ A Luciana Brito Galeria apresenta a mostra Fotografia Moderna, composta por trabalhos de Ademar Manarini, Eduardo Salvatore, Gaspar Gasparian, Geraldo de Barros, Gertrudes Altschul (foto acima), Marcel Giró, Mario Fiori, Paulo Pires e Thomaz Farkas. Av. 9 de Julho, 5,162, Bela Vista, 3842-0634 . Inauguração: sáb. (29). 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 25/8.

+ Antonio Saggese inaugura a exposição ‘Oxímoro’. Com curadoria de Fabrício Reiner, são exibidas 51 fotografias impressas em papel de algodão, 25 vídeos e duas projeções. A estética das imagens remete ao pinhole e ao uso da câmara obscura, mas elas foram captadas com tecnologia digital. Assim, Saggese propõe reflexões sobre a fotografia de rua, com um clima onírico. Biblioteca Mário de Andrade. Salão Oval. R. da Consolação, 94, República, 3775-0020. Inauguração: 3ª (2), 18h. 8h/22h. Grátis. Até 31/8.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Divergência Estética Capítulo 1

A mostra foi concebida a partir da notícia de que será construída uma arena no lugar de um salão de festas projetado por Gregori Warchavchik. Assim, para abordar temas como a valorização do patrimônio, são exibidas obras em vários suportes de nomes como Mauro Restiffe, Ronaldo Grossman e Paloma Klisys. Centro da Terra. R. Piracuama, 19, Perdizes, 3675-1595. Inauguração: 2ª (1º). 9h/21h. Grátis. Até 20/8.

DO – A Caminho da Serenidade

A ikebana, arte de montar arranjos com plantas, é o tema da mostra, que ocupa o térreo da Japan House. Av. Paulista, 52, metrô Brigadeiro, 3090-8900. Inauguração: sáb. (29). 10h/20h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 4/8.

Invenções Gráficas na Ilustração Ibero-americana

Com curadoria de Fernando Vilela, a mostra apresenta 40 obras de 12 ilustradores que integram o Catálogo Ibero-América Ilustra. Entre eles, a mexicana Ixchel Estrada, a argentina María Luque , o equatoriano Roger Ycaza e o espanhol Manuel Marsol. Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. Inauguração: 4ª (3). 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 28/7.

Memorial do Desenho

Com 38 desenhos, a mostra reúne modernistas como Tarsila do Amaral e Di Cavalanti ao lado de contemporâneos como o escocês Donald Urquhardt e o inglês John Parker. MAC USP. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254. Inauguração: sáb. (29), 11h. 10h/21h (fecha 2ª). Grátis. Até 28/6/2020.

Museu Lasar Segall

O museu inaugura três exposições. De longa duração, ‘Lasar Segall: O Eterno Caminhante’ reúne 110 obras, entre pinturas, desenhos e esculturas. Até 21/10, ‘Alex Cerveny: Palimpsesto’ exibe um panorama do trabalho gráfico do artista, e ‘Intervenções: Maurício Ianês’, uma instalação do artista no jardim interno do local. R. Berta, 111, V. Mariana, 2159-0400. Inauguração: sáb. (29), 15h. 11h/19h (fecha 3ª). Grátis.

Nádia Taquary e Ayrson Heráclito

Fruto de parceria com a soteropolitana Paulo Darzé Galeria, a mostra destaca a poética afro-brasileira que marca a produção dos dois artistas. Nádia, por exemplo, revisita a tradição de joalherias de mulheres negras. Já Heráclito usa materiais orgânicos para abordar signos culturais do passado colonial. Galeria Leme/AD. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8184. Inauguração: sáb. (29), 13h. 10h/19h (sáb., 10h/ 17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 3/8.

Nunca

Ligado ao grafite, o artista apresenta ‘Meide in Brazil’, mostra composta por pinturas que fazem alusão à técnica da litogravura. Galeria Kogan Amaro. Al. Franca, 1.054, Jd. Paulista, 3045-0944. Inauguração: sáb. (29). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 28/7.