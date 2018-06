‘Daphne’ e ‘Medo Profundo’ estão entre as estreias da semana nos cinemas

15h17 – Trem para Paris

(The 15:17 to Paris, Estados Unidos/2017, 94 min.) – Drama. Dir. Clint Eastwood. Com Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone. Quando um terrorista armado com um fuzil invade o um trem com destino a Paris, três soldados americanos vão se esforçar para evitar uma grande tragédia. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Daphne

(Reino Unido/2016, 93 min.) – Drama. Dir. Peter Mackie Burns. Com Emily Beecham, Geraldine James, Tom Vaughan-Lawlor. Londres, Inglaterra. Aos 31 anos, Daphne, que sente que sua vida está parada, ocupa o tempo com amigos e amantes. Mas um assalto violento irá forçá-la a repensar tudo. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

De Volta

(Go Home, Bélgica, França, Líbano e Suíça/2015, 98 min.) – Drama. Dir. Jihane Chouaib. Com Golshifteh Farahani, Wissam Fares, Julia Kassar. Após emigrar para fugir da guerra, Nada volta ao Líbano e se vê como uma estrangeira em seu próprio país. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Encantados

(Brasil/2013, 78 min.) – Drama. Dir. Tizuka Yamasaki. Com Carolina Oliveira, Thiago Martins, Letícia Sabatella. Filha de um importante político do Pará, Zeneida, sensitiva, vê coisas que ninguém mais vê. Quando ela conhece Caruana, uma figura encantada, se apaixona perdidamente. E, juntos, eles viverão muitas aventuras. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Uma Espécie de Família

(Una Especie de Familia, Argentina-Brasil-França-Polônia-Dinamarca/2017, 95 min.) – Drama. Dir. Diego Lerman. Com Bárbara Lennie, Daniel Aráoz, Claudio Tolcachi.Malena é uma médica de Buenos Aires que viaja sozinha para o interior com o objetivo de adotar um recém-nascido. Mas, durante o trajeto, confronta diversos limites morais que a fazem se questionar até onde é capaz de chegar para formar a família que deseja. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Os Farofeiros

(Brasil/2018, 99 min.) – Comédia. Dir. Roberto Santucci. Com Maurício Manfrini, Cacau Protásio, Danielle Winits. Quatro colegas de trabalho decidem passar um feriado prolongado, com suas famílias, numa casa de praia alugada. Mas, chegando lá, descobrem que se meteram numa verdadeira roubada. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

O Filho Uruguaio

(Une Vie Ailleurs, França/2016, 96 min.) – Drama. Dir. Olivier Peyon. Com Isabelle Carré, Ramzy Bedia, Maria Dupláa. Após o divórcio dos pais, Felipe, filho de Sylvie, é sequestrado pelo pai, uruguaio. Decepcionada com a polícia francesa, ela parte ao país da América do Sul para desvendar o paradeiro da criança. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

A Imagem da Tolerância

(Brasil/2017, 76 min.) – Documentário. Dir. Joana Mariani, Paula Trabulsi. Com Maria Bethânia, Fábio de Melo, Nany People. No documentário, as diretoras investigam histórias de fé, espiritualidade e tolerância por trás da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Livre. Confira salas e horários de exibição

Medo Profundo

(47 Meters Down, Reino Unido-Estados Unidos-República Dominicana/2016, 93 min.) – Suspense. Dir. Johannes Roberts. Com Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine. Passando férias no México, duas irmãs vivem momentos de tensão após ficarem presas em uma gaiola, a 47 metros de profundidade, rodeadas por tubarões brancos. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

A Número Um

(Número Une, França/2017, 110 min.) – Comédia dramática. Dir. Tonie Marshall. Com Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, Richard Berry. Executiva renomada, Emmanuelle passou a carreira toda tentando não trazer à tona a real dicotomia entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Mas, ao topar com uma barreira misógina, ela fica sem opções. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

O Passageiro

(The Commuter, Estados Unidos-França-Reino Unido/2018, 105 min.) – Suspense. Dir.Jaume Collet-Serra. Com Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson. Durante o trajeto de volta para a casa, um homem é surpreendido por uma mulher misteriosa, que o força a descobrir a identidade de um dos passageiros do trem em que estão. Sem perceber, ele está participando de uma conspiração criminosa. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Santoro – O Homem e sua Música

(Brasil/2015, 85 min.) – Documentário. Dir. John Howard Szerman. O documentário apresenta a história de vida e da obra do compositor e maestro Claudio Santoro. Livre. Confira salas e horários de exibição

Torquato Neto – Todas as Horas do Fim

(Brasil/2017, 88 min.) – Documentário. Dir. Eduardo Ades, Marcus Fernando. Com Torquato Neto, Caetano Veloso, Gilberto Gil. O filme presta uma homenagem a Torquato Neto, um dos principais responsáveis pela revolução artística brasileira durante a Tropicália, nos anos 1960. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

