Danilo Caymmi e Keane se apresentam no domingo (1º) na cidade

Danilo Caymmi

Em seu novo show ‘Viva Caymmi’, o cantor faz uma homenagem ao pai, Dorival, no formato de uma narrativa na qual conta histórias e canta as composições do compositor baiano. Sesc Belenzinho.Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (1º), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Keane

A banda inglesa faz único show na cidade para o lançamento do álbum ‘Cause and Effect’, que marca a volta da banda aos palcos depois de um hiato de seis anos para que o vocalista Tom Chaplin se tratasse de dependência química. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (1º), 19h. R$ 220/R$ 390. Cc.: todos. Cd.: todos.

Koolulam

O grupo israelense que viralizou na Internet vem ao Brasil pela primeira vez, para um único espetáculo. O show não é exatamente um show, é um grande ensaio, finalizado pela apresentação de uma única música, em que o artista principal é a plateia. Espaço de Eventos Parque Estaiada (3.000 lugares). Av. Ulysses Reis de Mattos, 230, Real Parque. Dom. (1º), 16h30. R$ 186,00 (Ingressos em koolulamsp.eventbrite.com.br).

Renato Gama

Morador da periferia da zona leste da cidade, o cantor mistura jazz, samba e rap no show ‘Olhos Negros Vivos’, derivado de um disco homônimo que recentemente foi lançado em vinil na Alemanha. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (29), 21h30; sáb. (30), 19h30; dom. (1º), 18h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.