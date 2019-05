Dança: novo espetáculo da Cisne Negro é uma das atrações da semana

Goitá

Com coreografia de Ana Catarina Vieira, a Cisne Negro Cia. de Dança e a Pia Fraus apresentam espetáculo que celebra o universo do mamulengo pernambucano, transformando esses tradicionais bonecos em ‘bailarinos’. 60 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (9), 10 e 11/5, 21h; 12/5, 18h. R$ 6/R$ 20.

Abraço que Vós me Nordestes

Com concepção e interpretação de Erico Santos, o espetáculo solo celebra a cultura popular nordestina, com inspiração na vida e na obra do mestre Sebastião Biano, da Banda de Pífanos de Caruaru. 45 min. Livre. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 6ª (3), 20h; sáb. (4), 18h. Grátis.

Artesãos do Corpo

O grupo apresenta dois espetáculos no térreo do Sesc 24 de Maio. ‘Refúgio’ (60 min.; livre), sobre experiências de refúgios em São Paulo, tem sessão 6ª (3), às 18h30. Já no sábado (4) e no domingo (5), às 14h, é a vez de ‘Sr. Calvino’ (60 min.; livre), inspirado no universo poético do escritor Italo Calvino. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6256. Grátis.

Behind the Clothes

Idealizado por Fernando Martins, que divide a cena com Dalilla Leon e Roberto Alencar, o espetáculo exprime aspectos como a repetição irrefletida de ações cotidianas. 45 min. Livre. Centro de Referência da Dança (70 lug.). Baixos do Viaduto do Chá, s/nº, metrô Anhangabaú, 3214-3249. 5ª (9), 10 e 11/5, 19h. Grátis.

Dancing Sinatra

A Cia. de Ballet do Rio de Janeiro apresenta coreografia assinada por Alice Arja. Com sucessos de Frank Sinatra na trilha, o espetáculo gira em torno das aventuras noturnas de três marinheiros de folga. 65 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Estreia 6ª (3). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20/R$ 60. Até 11/5.

Gesto Coreográfico 3: Paisagens de Passagem

A edição do projeto, que propõe a partilha entre um criador de trajetória consolidada e um grupo emergente, traz os resultados do encontro entre a coreógrafa Helena Bastos e o Núcleo Enxertía. Centro Cultural da Penha. Lgo. do Rosário, 20, Penha, 2295-0401. 6ª (3) e sáb. (4), 20h; dom. (5), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

LUGAR GARANTIDO

Começam a ser vendidas nesta 6ª (3) as assinaturas para a 16ª Temporada de Dança do Teatro Alfa. Os planos, que custam a partir de R$ 262,50, contemplam os cinco espetáculos da programação.

A estreia ocorre em 8/8, com o Grupo Corpo – uma das atrações nacionais, ao lado da Quasar Cia. de Dança (setembro) e da Companhia de Dança Deborah Colker (outubro). Entre os destaques internacionais, estão os grupos Ballet Jazz de Montreal (agosto) e Sankai Juku (setembro; foto). As vendas avulsas têm início em julho. Inf.: www.teatro alfa.com.br ou 5693-4000.