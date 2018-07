Dança: Grupo Corpo e Balé da Cidade fazem apresentações em São Paulo

+ O Grupo Corpo abre a Temporada Alfa deste ano com duas coreografias assinadas por Rodrigo Pederneiras. Criada em 1992, ‘21’ conta com música de Marco Antônio Guimarães e marca o início da tradição do grupo mineiro de encomendar trilhas sonoras para suas criações. De 2017, ‘Gira’ (foto) é resultado de parceria com a banda Metá Metá e propõe um mergulho em religiões afro-brasileiras. 100 min. 14 anos. Teatro Alfa (1.118 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. A partir de 5ª (2). 4ª e 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 75/R$ 180. Até 12/8.

NAK:TA

O Balé da Cidade e a companhia sul coreana Modern Table apresentam espetáculo, com coreografia de Kim Jaeduk, que associa velocidade a determinados sentimentos, como o medo, o tédio e o alívio. 60 min. 12 anos. Theatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 3ª (31), 20h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Bailar na Vereda: Tangos Brasileiros

Com coreografia de Sofia Tsirakis, o grupo Danças Polifônicas explora, a partir de um diálogo entre dança, música, artes e literatura, a trajetória do tango e as origens do ritmo no Brasil. 50 min. 10 anos. Centro da Terra (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 4ª (1º) e 5ª (2), 20h; 3/8, 21h. R$ 10/R$ 50 (valor sugerido).

Inoah

Com coreografias de Bruno Beltrão, o espetáculo do Grupo de Rua reúne dez artistas que entrelaçam movimentos de ritmos como o hip hop e a break dance. 60 min. 12 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (27) e sáb. (28), 21h. R$ 6/R$ 20.

SETe

Até 17/8, o grupo Grua (Gentleman de Rua), criado em 2002 por ex-bailarinos do Balé da Cidade, leva a diferentes regiões da cidade performance que discute o papel da masculinidade. Na 3ª (31), às 11h, por exemplo, o trabalho ocupa o Largo do Arouche. 60 min. Livre. Inf.: www.grua.gr