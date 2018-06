Cultura Inglesa Festival reúne shows e atividades gratuitas em vários pontos da cidade

De sábado (26) a 17/6, a 22ª edição do Cultura Inglesa Festival reúne programação com atrações gratuitas em vários pontos da cidade

+ Em junho, uma tarde de shows recebe o britânico George Ezra (19h15), com repertório do álbum ‘Staying at Tamara’s’ e sucessos como ‘Blame it on Me’. A carioca IZA (foto) se apresenta no mesmo dia (17h45), cantando seus hits, como ‘Pesadão’ e ‘Ginga’, e interpretando músicas de artistas internacionais, como Ed Sheeran e Dua Lipa. A banda de alunos Madame Groove e a Staff Only, composta por professores e funcionários da Cultura Inglesa, completam a programação musical. Os ingressos serão distribuídos pelo site a partir de 2ª (28). Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 10/6, 15h (abertura). Grátis. Inf.: bit.ly/IZACult

+ A mostra Great British Mysteries tem um labirinto composto por ambientes interativos, enigmas e hologramas sobre locais mal-assombrados do Reino Unido, como a Mansão Woodchester e a Torre de Londres, onde a rainha Ana Bolena foi decapitada, em 1536. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Inauguração: sáb. (26). 10h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/18h). Grátis. Até 17/6. Inf.: bit.ly/GBMy18

+ O Kids Festival reúne atrações inspiradas no universo do terror, com os espetáculos ‘Mary e os Monstros Marinhos’, neste sábado (26), às 11h e 16h, e ‘Haroun e o Mar de Histórias’, domingo (27), às 11h e 16h – além de oficinas de culinária, cinema e maquiagem, em vários horários. Cultura Inglesa. R. Dep. Lacerda Franco, 333, Pinheiros, 3032-4888. Sáb. (26) e dom. (27), 11h/17h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

+ A maratona Keep Calm, São Só Zumbis exibe filmes como ‘Guerra Mundial Z’ (3/6, 19h30), longas da franquia ‘Resident Evil’ (1º/6, 18h30 e 20h55), além de uma sessão ao ar livre de ‘Orgulho e Preconceito e Zumbis’ (2/6, 19h30). Curtas-metragens fazem parte da programação durante os três dias. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 1º a 3/6. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Inf.: bit.ly/MaraCult

+ Com técnicas circenses e temas que exploram as relações humanas, a companhia britânica Barely Methodical apresenta o espetáculo KIN. Na trilha sonora estão canções de artistas como Édith Piaf, Prince e David Bowie. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 8 e 9/6, 21h; 10/6, 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Inf.: bit.ly/CultKIN

+ De 5ª (31) a 2/6, às 21h, e no dia 3/6, às 19h, a peça Lampedusa, de Anders Lutsgarten, aborda a crise global de refugiados. De 7 a 9/6, às 21h, e em 10/6, às 19h, Incógnito (foto), escrita por Nick Payne, explora, a partir da neurociência, questões ligadas à identidade e às lembranças. Teatro Cultura Inglesa (173 lug.). R. Dep. Lacerda Franco, 333, Pinheiros, 3032-4888. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Inf.: bit.ly/IncCult