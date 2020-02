Crianças: uma seleção de atrações infantis e passeios para aproveitar o domingo

Alfa Criança



O Teatro Alfa dá início à temporada 2020 do projeto Alfa Criança. As tardes começam às 15h, com bate-papos. No sábado (1º), Daniela Tófoli e Marcos Mion abordam os desafios da pré-adolescência; domingo (2), Luísa Adib e Keka Reis falam sobre adolescentes e tecnologia. Entre os espetáculos, até março, há sessões de ‘Teatro de Ideias’, com Daniel Warren, que estimula a criatividade com objetos reciclados (sáb. e dom., 16h), e ‘O dia em que a Minha Vida Mudou por Causa de um Chocolate Comprado nas Ilhas Maldivas’, que aborda o fim da infância e as mudanças físicas e emocionais (sáb. e dom., 17h30). Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 2333-4567. Sáb. (1º) e dom. (2), a partir das 15h. R$ 40 (espetáculo + bate-papo).

D.P.A – Um Mistério no Teatro

Após temporada com sessões esgotadas em São Paulo e no Rio, o espetáculo retorna à capital paulista a partir deste fim de semana. Teatro Procópio Ferreira. R. Augusta, 2.823, 3083-4475. Sáb., 14h e 16h30; dom., 11h e 14h. R$ 75/R$ 120. Até 16/2 (nova temporada: 7/3 a 22/3).

Teatro de Animação

A Cia. Truks, de teatro de animação, apresenta as peças ‘Sonhatório’ (1º e 2/2), ‘Senhor dos Sonhos’ (8 e 9/2), ‘A Bruxinha (15 e 16/2), ‘Isso É Coisa de Criança’ (29/2 e 1º/3) e ‘Zoo-Ilógico’ (7 e 8/3). Livre. Viradalata Espaço Capital. R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Sáb. e dom., 16h. R$ 10. Até 8/3 (exceto 22 e 23/2).

As atrações acima são dicas do site bora.aí.

Confira outras sugestões:

Família no Parque

O evento reúne atrações para várias idades, com brinquedos como Bungee Trampolim, tirolesa, guerra d’água, futebol de sabão e salas de realidade virtual. Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 2683-6302. dom. (2), 10h/18h. R$ 6/R$ 70.

Escape 60

No espaço, os visitantes, trancados em salas temáticas, devem solucionar mistérios. A novidade é a sala ‘Manicômio Zagreb’, um núcleo de experiências macabras, com vozes de espíritos. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de um responsável. Escape 60.Av. Rebouças, 765, Pinheiros, 3061-1911. 10h/22h30 (6ª e sáb.,10h/23h50; dom., 10h/ 22h30). R$ 84,90 (por pessoa). Inf.: www.escape60.com.br