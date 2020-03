Crianças: uma adaptação do clássico Dom Quixote e o espetáculo ‘Farra nas Estrelas’ estão entre as opções

Clássico reinventado

Em uma livre adaptação do romance de Miguel de Cervantes (1547-1616), a Cia. UM apresenta a peça Dom Quixote, em que narra as aventuras de um homem interno de um hospício. Solitário e esquecido pelos parentes, o personagem é apaixonado por livros e vive seus dias em um mundo imaginário. Com a companhia do enfermeiro Sancho Pança, ele decide ser o cavaleiro andante Dom Quixote, que ajuda as pessoas a superar as mais diversas opressões.

A partir disso, a encenação busca mostrar que certos limites, muitas vezes, são inventados por nós mesmos. Dirigida por Rodrigo Audi, a montagem recebeu o prêmio APCA de Melhor Texto Adaptado em 2019. Livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 6/R$ 20. Até 4/4.

Temática especial

A série Aprendiz de Maestro, promovida pela Tucca (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer), abre a temporada 2020 com o espetáculo Farra nas Estrelas, que inclui músicas de John Williams para Star Wars, além de obras de Strauss, Stravinsky, Bach e Beethoven. Livre. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 3367-9500. Sáb (7), 11h. R$ 50/R$ 95.

Conto de fadas

Dirigido por Billy Bond, o musical A Bela e a Fera reconta, com diferentes efeitos especiais, o amor da jovem e do príncipe que, depois de um feitiço, é transformado em uma figura monstruosa. Livre. Teatro Bradesco. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. (7), dom. (8) e 15/3, 11h e 15h; 5ª (12), 16h e 21h; 13/3, 16h; 14/3, 15h. R$ 70/R$ 160.

Olhar para a ciência

O espetáculo de bonecos para bebês O Portal Encantado, dirigido por Creuza F. Borges, explica, por meio de recursos sensoriais e lúdicos, a criação do universo a partir do átomo e de suas combinações. De 6 meses a 5 anos. Teatro das Artes. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3º piso, 3034-0075. Sáb., 11h. R$ 70. Até 21/3.

Poesia em cena

Com ilustrações, animações e projeções de vídeo, além de muito humor e brincadeiras, o musical Crianceiras, concebido por Márcio de Camillo e dirigido por Luiz André Cherubini, transforma em canções poemas de Manoel de Barros (1916-2014). Livre. Teatro D. R. João Cachoeira, 899, 3079-0451, Itaim Bibi. Sáb., 16h. R$ 80. Até 28/3.

