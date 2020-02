Crianças: peça ‘O Gigante Adamastor’, inspirada em ‘Os Lusíadas’, de Camões, é uma das opções

Show do Barbatuques e brincadeiras em praça estão entre as dicas

Grande Inspiração

Inspirado no Canto V, poema épico sobre o período das Grandes Navegações na obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, o espetáculo O Gigante Adamastor (foto), com a Companhia O Grito, narra a história de dois irmãos que moram numa cidade praiana – e que, um belo dia, recebem a visita de um circo misterioso.

A chegada da trupe e o desaparecimento de um dos personagens dá início a um clima de mistério.

Em cena, os atores trocam de papéis para contar a história de um gigante que cai de amores por uma delicada ninfa, que o rejeita. O sofrimento do grandalhão faz com que ele sopre sobre o mar, gerando ondas enormes no Cabo das Tormentas. A partir de 6 anos. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, República, 3775-0002. Dom., 11h. Grátis. Até 29/3.

Clima de carnaval

O grupo de percussão corporal Barbatuques apresenta repertório com músicas famosas como Samba Lelê, Marinheiro Só e O Samba da Minha Terra, além de marchinhas clássicas, como Mamãe Eu Quero e Chiquita Bacana. Livre. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 3179-0050. Dom. (1º), 14h. R$ 60.

Sobre diferenças

O musical A Borboleta Sem Asas conta a história de Babi, uma borboleta que se sente diferente das outras. Um dia, conhece novos amigos, como uma libélula muda e um vaga-lume cego. Livre. Hebraica. R. Hungria, 1.000, 3818-8800. Sáb. (29) e dom. (1º), 16h. R$ 50/R$ 70.

Criação própria

Em Isso É Coisa de Criança, a Cia. Truks desenvolveu um enredo em parceria com várias crianças, que foram incentivadas a criar suas próprias cenas, pensando em diferentes usos para objetos do cotidiano. Livre. R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Sáb. (29) e dom. (1º), 16h. R$ 10.

Dia na praça

O grupo Familiarte promove oficinas de instrumentos, brincadeiras livres (como bambolê, cama de gato e bolhas de sabão gigantes) e até um bailinho de carnaval. Livre. Pça. Barão Pinto Lima, s/nº, City Boaçava (próximo ao Pq. Villa-Lobos). Sáb. (29), 10h30/12h. Grátis.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.