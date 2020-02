Crianças: dicas para aproveitar o fim de semana incluem baile de carnaval e o ‘Bloco do Bita’

Jornada Mágica

+ Concebido pelo músico Angelo Mundy (ex-integrante do grupo Tiquequê) e pela cantora e percussionista Flora Poppovic (que fez parte da banda Pitanga em Pé de Amora), o Carnaval Mundo Aflora é um convite para uma divertida jornada de dois músicos viajantes.

Com um repertório que traz músicas autorais e também cantigas tradicionais, o show conta com coreografias, números de música corporal, momentos de brincadeira com a plateia e também diferentes instrumentos feitos a partir do reaproveitamento de sucata. Com isso, o espetáculo busca proporcionar uma conexão entre crianças e adultos. Livre. Sesc Vila Mariana. Foyer do Teatro. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (11), 11h30, 14h e 17h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Vou festejar

+ O espaço Mamusca convida para um café da manhã carnavalesco neste sábado (22). E no domingo (23) e na 2ª (24), além de brincadeiras inspiradas na folia, tem show com Rebrincando (15h30). Livre. R. Joaquim Antunes, 778, 2362-9303. Sáb. (22), 9h/13h; dom. (23) e 2ª (24), 14h/18h. R$ 39/R$ 65.

É Carnaval

+ O Bourbon Street faz um baile com marchinhas tradicionais, de nomes como Chiquinha Gonzaga, João de Barro e Lamartine Babo, além de contemporâneos, como Moraes Moreira e Chico Buarque. Livre. R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (23), 15h. R$ 25/R$ 50.

Mundo próprio

+ O simpático senhor de bigode laranja comanda o Bloco do Bita. Haverá muita música – com seu repertório em ritmo carnavalesco –, atividades lúdicas e até um boneco gigante. Livre. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (22), 15h/18h. R$ 60/R$ 200.

Prepare-se

+ Anote na agenda: Crianceiras faz temporada na cidade a partir de 7/3. O espetáculo, concebido por Márcio de Camillo, transforma em canções vários poemas de Manoel de Barros. Livre. Teatro D. R. João Cachoeira, 899, 3079-0451. A partir de 7/3. Sáb., 16h. R$ 80. Até 28/3.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.