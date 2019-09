Crianças: bons espetáculos teatrais para aproveitar com os pequenos

+ A companhia de teatro hispano-brasileira La Casa Incierta convida os pequeninos para o espetáculo Pupila d’Água, uma experiência que busca aproximar o público das emoções ligadas à primeira infância. Momentos como nascimento e temas como a intensidade da vida se entrelaçam numa história simples, narrada por meio de um poema.

A companhia foi criada pelo diretor teatral espanhol Carlos Laredo e pela atriz brasileira Clarice Cardell. O grupo, sediado em Brasília, é um dos precursores do teatro para bebês na Espanha, há 15 anos. O espetáculo é recomendado para crianças de até 4 anos de idade. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (28), 14h e 16h. Grátis.

+ O espetáculo Refugo Urbano, da Trupe DuNavô, conta a história de dois palhaços. Claudius, um lixeiro organizado e cuidadoso, torna-se amigo de Pamplona, uma moradora de rua vibrante e emocional. Entre brincadeiras circenses e malabarismos, eles vão descobrir toda a magia que existe no mundo das ruas, entre sacos plásticos e papelões. Livre. Teatro Cacilda Becker. R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Dom. (29), 16h. Grátis.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.

TEATRO

Alice no País das Maravilhas

Baseado na obra de Carroll, o espetáculo da Cia. dos Tantos apresenta os célebres personagens da história clássica, como o Coelho, a Lagarta e o Chapeleiro Maluco, e aposta em elementos da cultura pop. 50 min. 3 anos. Teatro Novo (497 lug.). R. Domingos de Moraes, 348, V. Mariana, 3542-4680. Sáb. (28) e dom. (29), 15h. R$ 50.

Bento Batuca

Com música ao vivo, o espetáculo dirigido por Eduardo Leão e Luciana Ramanzini acompanha a viagem de Bento, que descobre diversos ritmos de origem africana ao viajar pelo País. 60 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17. Até 5/10.

Bertoldo, o Tubarão que Queria Ser Gente

Com texto de Christine Röhrig, o espetáculo é inspirado no conto do escritor alemão Bertolt Brecht, ‘Se os Tubarões Fossem Homens’. Na história, um tubarão é aconselhado pelo professor Ninguém a aprisionar os peixes em gaiolas no fundo do mar e a ensiná-los a nadar para dentro de sua boca. 50 min. Livre. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, República, 3775-0020. Dom. (29), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O Flautista de Hamelin

Do Grupo Furunfunfun, a montagem conta com músicas executadas ao vivo e cenário inspirado na Idade Média. No enredo, uma invasão de ratos assombra a cidade de Hamelin, até um personagem misterioso prometer salvar o local da praga. 60 min. 4 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb., 16h. R$ 40. Até 27/10.

Tatianices

Com dramaturgia de Marcello Airoldi e direção de André Capuano, a montagem é uma espécie de ‘peça-festa’, com música ao vivo, que promove um encontro entre a Tatiana ainda criança, quando chegou ao Brasil, e a Tatiana adulta, prestes a publicar seu primeiro livro. 50 min. 4 anos. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Sáb., 15h; dom., 16h. R$ 20. Até 13/10.