Crianças: bailinho da Palavra Cantada e oficina no MAM estão entre as dicas para este fim de semana

Às mil maravilhas

+ Dentro de seu projeto voltado a contos clássicos, a consagrada companhia de teatro infantil Le Plat du Jour apresenta, neste domingo (16) e em 1º/3, sua versão de Alice no País das Maravilhas, a partir da obra do inglês Lewis Carroll.

Com direção de Alexandra Golik e Carla Candiotto, a montagem retrata uma menina que mora em um prédio de uma grande metrópole.

Como toda criança, ela deseja brincar com outras crianças, mas, como isso não é sempre possível, ela acaba mergulhando em sua imaginação. No elenco, Helena Cerello, Paula Flaibann e Renata Maia. Livre. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (16) e 1º/3, 12h. R$ 6/R$ 20.

Haja energia

+ O Museu da Energia celebra o carnaval com atividades especiais. Neste sábado (15), às 14h, tem oficina de máscaras. No dia 22/2, às 11h e às 14h, é a vez de adereços e pinturas de rosto. E, por fim, no dia 29/2, das 12h às 16h, tem bailinho. Al. Cleveland, 601, Campos Elísios, 3224-1489. Grátis. Até 29/2.

Como antigamente

+ Os Trovadores Urbanos tocam canções brasileiras, serestas, sambas e marchinhas de carnaval. A festa começa na varanda da charmosa casa que é sede do grupo – e, depois, desce para a calçada. Livre. R. Aimberê, 651, Perdizes, 2595-0100. 6ª, 20h/21h30. Grátis. Até 28/2.

Nos bailes da vida

+ A dupla Palavra Cantada faz seu já tradicional show de carnaval. No palco, Paulo Tatit e Sandra Peres tocam sucessos com arranjos diferentes, explorando ritmos brasileiros e muita percussão. Livre. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, S. Amaro, 4003-1212. Sáb. (15), 15h. R$ 79/R$ 159.

Um dia no museu

+ O Museu de Arte Moderna promove o Família MAM, projeto voltado para crianças e adultos. No sábado (15), tem oficina de pintura com confete, indicada para maiores de 4 anos. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. Sáb., 15h/16h. Até 29/2.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.