Crianças: a peça ‘O Mundo de Hundertwasser’ e a exposição ‘Matemática: um Outro Olhar’ estão entre as opções

Mundo em cores

Inspirado na vida e na obra do artista, poeta e arquiteto austríaco Friedenreich Hundertwasser, a peça O Mundo de Hundertwasser retorna esta semana na cidade. Misto de circo e teatro, o espetáculo, dirigido por Alvaro Assad, conta as aventuras de uma garotinha que tem sua vida transformada depois de um encontro com o artista.

Na história, ele lhe apresenta um mundo repleto de cor, vida e encantamento. Com trilha sonora original de Marcelo Pellegrini e um cenário dinâmico, a peça traz uma linguagem artística variada – a mímica, os malabares, a mágica e os números aéreos ajudam a contar esta história. No elenco, Raul Barretto e Helena Cerello. 60 min. Livre. Teatro MorumbiShopping, Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. e dom., 16h. R$ 60. Até 19/4.

Clássico repaginado

Unindo manipulação de bonecos e técnicas de teatro com luz negra, O Pequeno Príncipe, dirigido por Ian Soffredini, traz uma nova versão do clássico de Saint-Exupéry. 50 min. 3 anos. Teatro Folha. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 31/5.

Entre números

Neste sábado (14), às 15h e às 16h30, tem Oficina Aberta na Roda de Matemática, atividade que busca despertar nos pequenos, de forma prazerosa e criativa, o amor pelos números. De 5 a 10 anos. R. Emílio de Menezes, 76, S. Cecília, 99147-9442. Grátis.

Cálculo com diversão

No Dia Internacional da Matemática, o Centro Universitário Maria Antonia terá oficinas, criação de origamis, desafios e até stand-up de mágica. Lá, dá para ver ainda a exposição Matemática: um Outro Olhar. 10 anos. R. Maria Antônia, 294, V. Buarque, 3123-5200. Sáb (14), 13h/18h. Grátis.

Folclore em cena

A Cia. Contos da Mala abre a programação infantil do Teatro Itália com a reestreia do espetáculo O Tesouro de Cascudo, inspirado nas histórias do escritor potiguar Câmara Cascudo. 50 min. Livre. Av. Ipiranga, 344, metrô República, 3255-1979. Sáb., 16h. R$ 50. Até 25/4.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.