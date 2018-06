Così convida chef de Florianópolis para assinar jantar especial

À frente de quatro casas em Florianópolis, o chef Alysson Muller é o convidado de Renato Carioni para um jantar especial que a dupla vai preparar 4ª (27), no Così. Intitulado Conexão Tainha, o menu em seis tempos (R$ 180) inclui ostra fresca com granité de tangerina e prosecco, e tainha na crosta da própria ova com pirão de camarão (foto). R. Barão de Tatuí, 302, S. Cecília, 3826-5088. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/17h).

O chef Pier Paolo Picchi (foto) realiza seu primeiro Jantar dos Produtores, no qual vai reunir fornecedores de orgânicos e produtos artesanais de diferentes regiões do País, na 4ª (27), no Picchi. Entre os pratos do menu-degustação (R$ 375) estão o nhoque de batata-doce laranja e o lagostim com mandioca, fava e lardo. R. Oscar Freire, 533, Jd. Paulista, 3065-5560. 12h/15h e 19h/0h (sáb. e fer., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

No novo menu-degustação do Evvai, o chef Luiz Filipe Souza une técnica italiana a produtos brasileiros. Servido em oito etapas (R$ 220), inclui o risoto de cogumelos de Santa Catarina com cebola assada no foie gras e queijo Cuesta (foto). R. Joaquim Antunes, 108, Pinheiros, 3062-1160. 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/16h e 19h/1h; dom., 12h/17h).