Continuação de “As Aventuras de Paddington” é destaque entre as estreias da semana

A Forma da Água

(The Shape Of The Water – Estados Unidos/2017, 103 min.) – Drama. Dir. Guillermo Del Toro. Com Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins. Uma zeladora muda se apaixona por um misterioso ser que está preso em um departamento de pesquisas dos Estados Unidos. 16 anos. Confira salas e horários de exibição.

A Repartição do Tempo

(Brasil/2016, 100 min.) – Comédia. Dir. Santiago Dellape. Com Eucir de Souza, Edu Moraes, Bianca Müller. Uma máquina do tempo é a chave para um chefe de repartição pública fazer com que seus funcionários realmente trabalhem. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

As Aventuras de Paddington 2

(Paddington 2, Reino Unido-França/2017, 103 min.) – Animação. Dir. Paul King. Com Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Hugh Grant. Paddington tenta recuperar o presente de aniversário de 100 anos da tia Lucy, que foi roubado da loja de antiguidades. LIVRE. Confira salas e horários de exibição.

Todo o Dinheiro do Mundo

(All The Money In The World, Estados Unidos/2017, 133 min.) – Suspense. Dir. Ridley Scott. Com Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg. Após ter o filho sequestrado, Gail Harris tenta convencer o magnata do petróleo J. Paul Getty a pagar o resgate do neto. 12 anos. Confira salas e horários de exibição.

Confira salas e horários de exibição no Guia de Cinema do Divirta-se.