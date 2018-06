Conheça o novo Café do Farol, do Suplicy Cafés Especiais, no 26º andar do Edifício Altino Arantes

São vários os motivos que fazem valer a visita ao Farol Santander, no Centro. Um deles é o Café do Farol, do Suplicy Cafés Especiais, no 26º andar do Edifício Altino Arantes, mais conhecido como Banespão. O prédio foi reformado e reabriu como complexo cultural.

A qualquer hora do dia, é possível provar os cafés do Suplicy em diferentes métodos de extração e preparo, do bom coado (R$ 10) a bebidas frias e drinques, como o ‘Irish Coffee’ (R$ 15), que leva uísque irlandês, expresso e chantilly. Sobre o balcão, ficam os quitutes, a exemplo do croissant (R$ 8), de bolos, como o de banana caramelada (R$ 9), e ainda tartines e sanduíches – o de pastrami com queijo prato e salada na ciabatta sai por R$ 23.

Já no almoço e nos fins de semana, entra em cena o cardápio assinado pelo chef Victor Dimitrow, do Petí, autor de uma cozinha criativa e cheia de sabor. De 3ª a 6ª, o executivo, com entrada, prato e sobremesa, custa R$ 48, e traz opções como o patê de fígado de frango, com chutney de manga, brioche tostado e picles de legumes. Uma delícia.

Entre os principais, há sugestões de massa, carnes e um caprichado peixe do dia com erva-doce e cuscuz de brócolis. Nos fins de semana, serve apenas brunch (R$ 65/R$ 85), com frutas, waffle, panqueca e receitas como donut de pato com chutney de abacaxi e manga.

Além do Café do Farol, o andar tem um mirante com vista de 360 graus da cidade. O acesso ao café e aos espaços, porém, só é liberado com a compra de ingresso (R$ 15).

ONDE: R. João Brícola, 24, 26º andar, metrô São Bento, 3553-5627.

QUANDO: 9h/20h (fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: A, D, M e V. Cd.: todos.