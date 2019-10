Conheça o Giulietta, a casa de carnes do chef italiano Rodolfo de Santis

LEIA TAMBÉM > Vinte chefs italianos preparam menus especiais durante a Settimana della Cucina Regionale Italiana

O chef italiano Rodolfo de Santis coleciona endereços de sucesso na cidade, sinônimos de boa comida e mesas disputadas, como as do italiano Nino Cucina e do mediterrâneo Da Marino. Em abril, ele inaugurou o Giulietta, com menu enxuto que evidencia as carnes preparadas na grelha, na brasa ou no forno a lenha. O lugar é descolado, sem placa na porta e com acesso escondidinho pela Salumeria, que funciona como um anexo do Nino.

O ambiente, com pé-direito alto e cozinha envidraçada, mescla aspectos industriais com sofás e cadeiras de veludo, paredes descascadas e desenhos de animais estampando uma das paredes do mezanino.

No cardápio, há sete opções de entrada e nove pratos. Um bom começo, a burrata assada no forno a lenha na companhia de tomate e manjericão (R$ 38) é ideal para compartilhar. A ‘Polenta Morbida’ (R$ 38), outro prato reconfortante, vem com deliciosa combinação de cogumelos assados, queijo de cabra e um ovo estalado por cima.

Entre os principais, o ossobuco de vitela é servido com tutano e risoto de açafrão (R$ 78). Bem-feito, o filé de Black Angus vem com cebola assada e porção à parte de batatas gratinadas (R$ 79). Há ainda galeto com molho de tomate picante (R$ 65), berinjela à parmegiana com burrata e pesto (R$ 59) e tagliolini com ragu de rabada (R$ 60). Uma das seis sobremesas, o irresistível ‘Pane e Caramello’ (R$ 32) traz duas fatias de brioche cobertas com caramelo e sorvete de leite à parte.

ONDE: R. Jerônimo da Veiga, 36, Itaim Bibi, 3368-6863.

QUANDO: 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/16h e 19h/1h; dom., 12h/ 20h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.