Conheça o Da Marino, restaurante dedicado a peixes e frutos do mar do chef Rodolfo De Santis

O simpático Da Marino é o filho mais novo do chef italiano Rodolfo De Santis, que já comanda outras três casas no Itaim Bibi: o restaurante Nino Cucina e os bares Peppino e Salumeria.

Um barco na varanda e redes de pesca decorando o ambiente acentuam a pegada praiana e informal da casa inaugurada em abril. Não à toa, o cardápio – inspirado na região de Puglia, na Itália – foca peixes e frutos do mar, e as opções mudam conforme o frescor dos ingredientes.

Da seção ‘Il Crudo’, por exemplo, prove o ‘Robalo do Litoral’ (R$ 32), em fatias delicadas, na companhia de ricota, pistache e uva. Outro bom começo fica por conta do ‘Mexilhão de Santa Catarina alla Marinara’ (R$ 38) – vale pedir porção extra de pão para arrematar o molho. As boas entradas e os drinques, aliás, ajudam a amenizar a longa espera.

Na ala das massas, o saboroso cavatelli é servido al dente com camarão rosa, rúcula e pomodoro (R$ 62). Também fazem sucesso o ‘Spaghetti all’Aragosta’ (R$ 78) e o ‘Polvo na Brasa, Berinjela Assada e Papa al Pomodoro’ (R$ 79). Não estranhe se vir o garçom circulando com uma cesta de limão-siciliano. Um deles, na verdade, é a sobremesa ‘Limone e Basílico’ (R$ 36), um semifreddo de limão com chocolate branco, compota de abacaxi e farofa doce de manjericão.

ONDE: R. Jerônimo da Veiga, 74, Itaim Bibi, 3368-6863.

QUANDO: 12h/15h e 19h/0h (6ª e sáb., até 1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.