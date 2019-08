Conheça o Coz, novo restaurante do chef Dalton Rangel, no Itaim Bibi

Ainda criança, quando nem imaginava que ficaria famoso cozinhando em programas de TV, o chef Dalton Rangel já se aventurava entre as panelas do restaurante de sua mãe, a chef Mônica Rangel, que, há 25 anos, comanda o simpático Gosto com Gosto, em Visconde de Mauá. Formado em Gastronomia e com passaporte carimbado em vários países do mundo, ele cedeu aos pedidos dos fãs que querem provar sua comida e abriu o restaurante COZ, no Itaim Bibi, em parceria com amigos.

O cardápio privilegia as cozinhas ibérica e mediterrânea, com uma seleção de tapas, dez pratos e cinco sobremesas. “São pratos de que gosto, alguns clássicos e minhas criações”, conta o chef.

As croquetas de jamón (R$ 33, 6 unid.), por exemplo, são boa pedida para acompanhar os drinques que saem do bar instalado na varanda. Destaque também ao trio de vieiras com um delicioso creme de batata-doce (R$ 49) e à salada de bacalhau com batatas ao murro e ovo mollet (R$ 51).

Na seção de principais, o ‘Canelón’ (R$ 54) vem recheado com paleta de cordeiro e gratinado com grana padano. Já o atum levemente selado é servido com creme de pimentão assado, minilegumes e crocante de pistache (R$ 79).

A sobremesa ‘Pêra’ (R$ 29) tem o formato da fruta e é quase uma escultura – mas nem o recheio de mousse de limão-siciliano ameniza o excesso de açúcar da receita.

O ambiente informal, com som alto, e o serviço atencioso dão o tom do lugar.

ONDE: R. Pedroso Alvarenga, 554, Itaim Bibi, 2373-0600.

QUANDO: 12h/23h30 (6ª e sáb., 12h/0h30; fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.