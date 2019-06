Conheça espaços em São Paulo ligados à cultura japonesa

JAPAN HOUSE SÃO PAULO

Criada pelo governo japonês, a Japan House (foto) busca difundir a cultura japonesa para a comunidade internacional. Além de São Paulo, Londres, na Inglaterra, e Los Angeles, nos Estados Unidos, são as outras cidades que abrigam o centro cultural, que recebe atividades como exposições, shows e workshops, e conta com espaços como café e biblioteca. Av. Paulista, 52, Bela Vista, 01310000.

ALIANÇA CULTURAL BRASIL-JAPÃO

Fundada em 1956 pelo poeta Guilherme de Almeida, a associação busca promover o intercâmbio cultural entre o Brasil e o Japão. Suas atividades incluem cursos de arte, literatura e língua japonesa. Conta com uma segunda unidade na Liberdade e outra em Pinheiros. R. Vergueiro, 727, Liberdade, 01504001

MUSEU HISTÓRICO DA IMIGRAÇÃO JAPONESA NO BRASIL

Após reformas, o museu acaba de ser reinaugurado com uma exposição de fotos do Imperador Akihito e da Imperatriz Michiko nas três visitas que fizeram ao Brasil. O acervo inclui documentos e fotos em exposição e em arquivo. A área para visitantes corresponde aos 7º, 8º e 9º andares do prédio da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa (Bunkyo). R. São Joaquim, 381, Liberdade, 01508001

PAVILHÃO JAPONÊS

Instalado no Parque Ibirapuera, o espaço é inspirado no Palácio Katsura, em Quioto. Conta com jardim de plantas ornamentais, além de uma mostra que reúne peças de cerâmica, trajes de guerreiros e outros objetos da cultura japonesa. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3 e 10, 04094050.

CASA DE CULTURA JAPONESA

Fundado pela Aliança Cultural Brasil-Japão na Cidade Universitária e mantido, hoje, pela FFLCH, o local é sede do Centro de Estudos Japoneses da USP. Além de promover cursos de idiomas, o espaço abriga a Biblioteca Teiiti Suzuki, com o maior acervo de estudos japoneses da América Latina. Av. Professor Lineu Prestes, 159, Cidade Universitária, 05508000