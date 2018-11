Conheça duas novas cafeterias na região dos Jardins: Perseu Coffee House e Zel Café

PERSEU COFFEE HOUSE

+ Do cafezinho apressado até um lanche mais demorado, o novo Perseu Coffee House se revela um oásis em meio à agitação da vizinha Avenida Paulista. Instalado no hall do edifício Santos Augusta, tem salão amplo e elegante – projetado pelo arquiteto Isay Weinfeld –, com área externa, muita madeira e mobiliário confortável.

Já a carta de bebidas leva a assinatura do barista Ton Rodrigues. Feito com o café da marca Perseu, o expresso (R$ 7,50) entra na composição de várias bebidas, como o ‘Latte della Nonna’ (R$ 13), com leite integral (ou de amêndoa), doce de leite e canela em pó polvilhada.

Na seção de ‘Gelados’, figuram o ‘Espresso Tônica’ (R$ 15), com laranja e gelo, e o ‘Cold Brew’ (R$ 16,50), que traz o café extraído a frio e engarrafado. Para preparar os coados, a carta sugere dois microlotes de cafés. No momento, são o Crater e o Andrômeda (R$ 13,50, cada). Na ala das comidinhas, há tostex (R$ 19); sanduíches, como o ‘Hermes’ (R$ 24), com presunto artesanal e muçarela; pães na chapa (R$ 9,50); e adicionais, como ovo (R$ 5) e mel (R$ 3).

Entre os doces, o bolo da casa leva chocolate, café e licor (R$ 13,50). Em tempo: além de obras permanentes, o espaço recebe exposições temporárias. A primeira é em parceria com a Galeria Luciana Brito e traz esculturas do francês Raphael Zarka. Al. Santos, 2.159, Cerqueira César, 4420-3136. 8h/20h (sáb., dom. e fer., 9h/21h).

ZEL CAFÉ

+ Recém-aberto, o simpático Zel Café fica em um casarão dos anos 1930 tombado pelo patrimônio histórico – e que, desde 1952, é a sede da Fundação Instituto de Física Teórica.

O lugar dá as boas-vindas em um terreno enorme e arborizado, que também abriga uma torre comercial. Lá, os cafés são preparados com os grãos da marca Zel Café, cultivados em Minas Gerais – do expresso (R$ 6) a versões geladas como o ‘Frappé’ (R$ 14,50).

Já o cardápio reúne desde opções para um café da manhã reforçado, a exemplo da panqueca com ovo mexido, bacon e maple (R$ 28), até salgados, sanduíches e doces, como o bom cheesecake (R$ 18). Das 12h às 15h, vigora o menu de almoço, com pratos entre R$ 34 e R$ 55. A partir de 13/11, a casa ficará aberta também para o jantar.

Para completar o passeio, visite a nova Livraria do Comendador, no subsolo do casarão. R. Pamplona, 145, Jd. Paulista, 3283-3500. 7h/19h (dom. e fer., 8h/16h).