Conheça as novas cartas de drinques de três bares paulistanos

+ A 5ª edição da carta do Frank Bar é inspirada nos quatro elementos da natureza. Uma das novidades é o ‘Brandy Crusta’ (R$ 42; foto à dir.), feito com Brandy de Jerez, essência de cupuaçu, Luxardo Maraschino, limão e bitter de laranja. R. São Carlos do Pinhal, 424, Bela Vista, 3145-8000. 18h/2h (2ª a 4ª, 18h/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ A nova carta do Eugênia Café Bar lista drinques autorais e clássicos revistos, feitos com insumos brasileiros, sementes e frutas. A receita ‘Dadá’ (R$ 28) leva rum envelhecido, bitter artesanal de cacau, laranja e gotas de chocolate. R. Cônego Eugênio Leite, 953, Pinheiros, 3064-1352. 19h/1h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Drinques clássicos ‘esquecidos’ fazem parte da proposta do Fel. A nova carta tem o ‘Russian Punch’ (R$ 37; foto acima), receita de 1892, cítrica e encorpada, preparada com Brandy de Jerez, vinho do Porto, limão e xarope de chá preto. Av. Ipiranga, 200, lj. 69, Centro, 3237-2215. 19h/0h45 (6ª e sáb., 19h/1h45; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

NOVOS

Volátil

No final de um corredor fica o bar de cervejas artesanais, coquetéis e sanduíches. A lista de rótulos disponíveis é exposta em uma grande lousa. São sempre oito opções, que variam periodicamente, com produtoras nacionais como Satélite e Augustinus. A Satélite Black Infinity (R$ 31, o pint), por exemplo, é uma Double Black IPA com sabor de malte torrado. Entre os sanduíches grelhados, o ‘Carne Lôca’ (R$ 17, o pequeno; R$ 29, o grande) leva carne desfiada, pimentão, cebola, cream cheese, muçarela e queijo prato. Av. Pompeia, 1.999, Pompeia. 18h/23h (6ª, 18h/0h; sáb., 17h/1h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Olívio Gastrobar

Os coquetéis são o forte do bar. Entre os destaques, estão os intitulados ‘drinques exibicionistas’, como o ‘Zanzibar’ (R$ 36), que representa a Tanzânia e é feito com vodca, licor de flor de sabugueiro, xarope de maracujá vermelho, licor de frutas silvestres, gotas de limão, Limoncello e flor comestível. A bebida chega em uma apresentação que remete a uma praia. Para comer, o queijo brie empanado (R$ 48) é boa opção para compartilhar. R. Delfina, 196, V. Madalena, 2372-6477. 12h/15h e 17h/1h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 14h/0h; 3ª, 12h/15h e 17h/ 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Praia Bar

Os coquetéis são assinados pela bartender Talita Simões, proprietária da casa. O primeiro da lista é o ‘Tomei Ohtake’ (R$ 28), mistura potente e criativa feita com gim, licor Saint Germain, Brasilberg (bebida amarga à base de ervas aromáticas), Cynar 70 e bitter de nozes. Da cozinha, são oito opções de petiscos, como o ‘Vegan’ (R$ 25), homus batido com beterraba marinada no gim e servido com torradinhas, e o ‘Camembert Gratinado’ (R$ 29), um pedaço inteiro do queijo temperado com alecrim, xarope de Maple e pimenta-do-reino. Av. Brig. Faria Lima, 272, Pinheiros, 9936-91162. 18h/1h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Bar do Betinho

Fundado em 1952, o bar está com a quarta geração da família. Segundo Betinho, foram necessários quatro anos testando receitas para que a feijoada chegasse ao sabor ideal. Servida às quartas-feiras (R$ 39,90, individual; R$ 62,90, para duas pessoas) e aos sábados (R$ 50,90, individual; R$ 79,90 para duas pessoas), a cumbuca leva sete tipos de carne suína e acompanha arroz, couve, bisteca de porco, torresmo, farofa, molho e laranja. Para beber, peça uma garrafa de Heineken (R$ 14). R. Wisard, 264, V. Madalena, 3813-4037. 11h45/ 15h (sáb., 12h30/17h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd: todos.

VARIADOS

Tubaína

O salão é decorado com espelhos, mesas e cadeiras de época, no melhor estilo ‘casa da vovó’. Mas a maior atração são as 30 marcas nacionais e estrangeiras de tubaína (R$ 7/R$ 11). Da cozinha, saem os croquetes de costela com cebola e ketchup de cerveja (R$ 29, 8 unid.) e a porção de ‘Quitanda Vegana’ (R$ 28), com versões adaptadas de coxinhas, quibes e rissoles. R. Haddock Lobo, 74, Cerqueira César, 3129-4930. 12h/15h30 e 18h/0h30 (6ª, 12h/15h30 e 18h/2h; sáb. 13h/2h; dom., 13h/23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.