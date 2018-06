Conheça a nova Vico – Gelato Artigianale, instalada em um sobradinho de Higienópolis

Um sobrado em Higienópolis deu lugar à Vico – Gelato Artigianale, aberta no início de maio. O lugar é um charme, ideal para saborear os gelatos sem pressa. São vários ambientes, todos com janelas voltadas à rua. No piso superior, um cantinho para as crianças.

À frente do negócio está um casal aficionado por sorvete: Fernando Pereira e Fabiana Rosa. Depois de um ano de cursos, Fabiana trocou a profissão de enfermeira pelo preparo diário dos sorvetes feitos à moda italiana, sem conservantes ou corantes.

Sabores como manga, morango, limão taiti e frutas vermelhas (foto), por exemplo, levam água e fruta fresca – e são tão cremosos quanto os que têm leite.

Escolher entre os 16 sabores do dia não é tão simples. E você ainda pode ser surpreendido com uma cuba de sorvete fresquinho vindo da cozinha envidraçada ao lado, equipada com maquinários italianos. Peça uma ‘provinha’ aos simpáticos atendentes.

Além de combinações refrescantes, como melancia com capim santo e maracujá com manga, destacam-se sabores tradicionais, como pistache, chocolate 70% e doce de leite. Uma delícia!

Os potinhos, com até três sabores, custam de R$ 12 (pequeno) a R$ 17 (grande). A casquinha feita na casa sai por R$ 14, com dois sabores. A Vico também serve cafés e bolos simples.

ONDE: R. Goiás, 47, Higienópolis, 2373-6739.

QUANDO: 11h/20h.

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas de Quitutes na cidade:

Cafés

Takkø

A casa tem ambiente minimalista, sem serviço no salão – e conta com um pequeno arsenal para extrair o café em diferentes métodos, do expresso (R$ 4,50) ao ótimo coado, servido no copo de vidro (R$ 7 ou R$ 10, gelado). Os grãos, vendidos também em pacotinhos, são de pequenos produtores brasileiros. Para acompanhar, há pão de queijo do Lá da Venda (R$ 7) e tortas d’A Torteria (R$ 30, com salada). R. Dr. Cesário Mota Filho Jr., 379, V. Buarque, 3214-5322. 9h/19h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Renata Arassiro

A loja de chocolates parece uma joalheria, com bombons delicados nas vitrines, como os de praliné folhado (R$ 5), à base de chocolate belga, e a trufa de figo com champanhe (R$ 12). Até 2/6, realiza um festival de pão de mel, com várias opções de recheio, por R$ 12, cada. Há versões como cumaru, crocante de amêndoa e de geleia de figo e damasco. Para acompanhar, tem café Nespresso (R$ 6). R. Pascal, 1.195, Campo Belo, 5092-4977. 10h/18h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Fazenda dos Pães

Sempre movimentada, a padaria está próxima ao Estádio do Morumbi. Logo na entrada, ficam as estações de bolos e salgadinhos – e a vitrine dos fundos guarda pães como o ‘Josefina’, pão francês com parmesão (R$ 31,90, o quilo), e o minipão de queijo (R$ 46,90, o quilo). Entre os doces, fique com o quindim ou com a bomba de chocolate (R$ 7,90, cada). Há ainda um balcão onde são servidos os sanduíches feitos na chapa, caso do cheese salada (R$ 22,50). R. dos Três Irmãos, 579, Morumbi, 3721-1691. 6h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

La Guapa

Pequena casa de empanadas da chef Paola Carosella, do Arturito. No menu, há dez variedades do salgado (R$ 7,50, cada), que pode ser acompanhado de salada (R$ 17,90). O combo com duas empanadas e salada sai por R$ 27. Prove a ‘Salteña’, com carne, azeitona, ovo caipira e batata cozida, ou a versão ‘Cremosas de Espinafres’. Encerre com o tabletón (R$ 16), alfajor gigante com doce de leite e chantilly. R. Bandeira Paulista, 446, Itaim Bibi, 3079-2631. 10h/21h45 (sáb., 12h/21h45; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Bullguer

A lanchonete tem ambiente simples e chapa à vista dos clientes, comandada pelo chef Thiago Koch. Os lanches são montados com pão macio e hambúrguer de 100 gramas. O ‘Bullguer’, com queijo prato, picles e molho à base de páprica, sai por R$ 20. Acrescido de bacon, vira o ‘Lumberjack’ (R$ 20). O cardápio traz ainda hambúrguer de frango (R$ 20) e um vegetariano (R$ 24), com queijo camembert empanado e frito, alface e tomate. A porção de fritas com páprica sai por R$ 9. Para comemorar o Dia do Hambúrguer, na 2ª (28), alguns lanches vão custar R$ 10. R. Fradique Coutinho, 1.136, V. Madalena, 3360-4703. 12h/15h30 e 18h30/0h (sáb. e dom., 12h/17h e 18h30/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Zé do Hamburger

Com dois andares, tem decoração em estilo dos anos 1950. O cliente pode montar o sanduíche com os ingredientes que escolher ou optar por uma das ‘Sugestões do Zé’, caso do ‘Arriba Burger’ (R$ 36,50), com hambúrguer de 150 g, cheddar, tomate, cebola crispy, jalapeño, bacon e maionese artesanal; e do ‘Jukebox’ (R$ 46), montado no pão australiano, com 150 gramas de carne, cheddar, relish de pepino, bacon e maionese, acompanhado de fritas. R. Itapicuru, 419, Perdizes, 3868-4884. 12h/0h (6ª, 12h/2h; sáb., 12h/4h). Cc.: todos. Cd.: todos.